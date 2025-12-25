PJ iniciará juicio oral contra Guido Bellido y Guillermo Bermejo por presunta obstrucción a la justicia

25/12/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El último lunes 22 de diciembre, el magistrado Juan Carlos Checkley dispuso el inicio del juicio oral contra Guido Bellido y Guillermo Bermejo por presunto obstrucción a la justicia. El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria será el encargado de llevar adelante este proceso judicial.

El mencionado juez llegó a esta decisión luego de revisar los elementos probatorios presentados por la Fiscalía los cuales demostrarían la culpabilidad de ambos congresistas. Como se recuerda, el Ministerio Público acusa a los legisladores de evitar que un testigo clave de su testimonio en la investigación que se les sigue por vinculación con presuntas organizaciones terroristas.

El hecho habría ocurrido en septiembre del 2021 donde el exmilitar Bobby Eddy Villarroel Medina, conocido como Sasha, debía declarar ante la Dircote en lo que iba ser un elemento clave para este proceso.

Por ello, la Fiscalía pidió para Guillermo Bermejo y Guido Bellido un total de siete años y seis meses de cárcel por el delito de obstaculización de la acción a la justicia en agravio del Estado en calidad de coautores. Además, ambo pagaría una multa de 182 días, lo que equivale a la suma de 236 mil soles cada uno.

Guido Bellido enfrentará juicio oral ante el PJ.

Según la investigación, ambos congresistas ofrecieron al testigo, a través de intermediarios, beneficios económicos y hasta asilo político en Venezuela con tal de que no testifique ante las autoridades. Incluso, se indicó que las reuniones habrían tenido lugar días antes de la fecha en la que fue citado.

Bellido estalla contra detractores del Reinfo

Luego que se aprobara la extensión del Reinfo, Guido Bellido visitó los estudios de Exitosa para conversar largamente sobre el tema. Durante su pronunciamiento, el polémico congresista cuestionó a quienes se muestra en contra de esta normativa, pero que emiten opinión alguna cuando la gran minería contamina al país.

"Me parece un sadismo detener a la gente marchando todos los días yo no sé qué logran con ello y por eso mi solidaridad con ellos. Hay que tener mucho cuidado con algunos especialistas, expertos (...) estos especialistas sinvergüenzas no dicen nada de la contaminación de la gran minería por ejemplo en la provincia de Carabaya", precisó.

De esta manera, el Poder Judicial autorizó el inicio del juicio oral contra Guillermo Bermejo y Guido Bellido por el presunto delito de obstrucción a la justicia ocurrido en septiembre del 2021.