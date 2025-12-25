San Miguel: Tres personas resultaron heridas tras violento choque de un vehículo contra poste

25/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

A solo horas de haber recibido la noche buena en todo Lima, un nuevo accidente vehicular se registró en las calles de la capital. Esta vez, un auto se despistó y luego chocó contra un poste de alumbrado público dejando tres heridos en San Miguel.

Tres heridos deja choque de un auto contra un poste en San Miguel

De acuerdo a los primeros reportes, el vehículo negro de placa APO-197, marca Chevrolet, transitaba con total normalidad en el cruce de las avenidas Universitaria con La Marina, sin embargo, de un momento a otro la unidad perdió el control saliendo de la vía principal hasta impactar contra dicho poste.

A causa del violento choque, los dos pasajeros que se encontraban a bordo del auto resultaron heridos saliendo de inmediato. Testigos señalaron que uno de ellos tenía el pómulo roto, mientras el otro había sufrido una fractura en una de sus piernas.

Un conductor que se encontraba estacionado en la cuadra 8 de la avenida Universitaria fue espectador clave en lo sucedido relatando que uno de los afectados le indicó que se se dirigían hacia Miraflores y que habían abordado esta unidad a través de taxi por aplicativo.

Tres personas resultaron heridas tras choque de auto con poste en San Miguel.

El poste quedó con graves daños al punto de estar cerca de colapsar en plena vía pública. Además, las autoridades llegaron inmediatamente al lugar del siniestro para llevar a los tres heridos a la Clínica San Gabriel donde se encuentran recuperándose de sus dolencias.

Chofer se habría quedado dormido

Exitosa también se hizo presente en este punto de San Miguel y logró conversar con un testigo que estuvo cerca de resultar afectado. Este ciudadano precisó que escuchó un fuerte ruido que lo hizo salir de su vehículo y darse con la sorpresa del choque.

"Eran las 6:25 mas o menos, estaba echado cuando escuché el estruendo. Me bajé del vehículo y habían dos personas que salían agraviadas. Una estaba con el pómulo roto y el otro estaba con la pierna fractura, al chocar le aplastó la pierna. Se dirigían a la avenida Ejército en Miraflores", indicó.

Posteriormente, el hombre reveló que uno de los heridos le había indicado que el conductor del vehículo siniestrado se había quedado dormido metros atrás por lo que este habría sido el móvil del accidente.

"Creo que el conductor venía de Carabayllo haciendo aplicativo, así me comentó uno de los pasajeros. También me dijo que el chofer se quedó dormido en el semáforo anterior y al venir se chocó y ha inclinado el poste", añadió.

En resumen, tres personas resultaron heridas luego que un auto negro choque violentamente contra un poste en San Miguel a solo horas de la noche buena.