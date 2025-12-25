Asociación de Bodegueros: "Hemos denunciado extorsiones y los casos han sido archivados por parte de los fiscales"

25/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú, Andrés Choy, en medio de su entrevista con Exitosa, denunció que han denunciado varios casos de extorsión; sin embargo, estos suelen ser archivados por los fiscales, quienes alegan falta de pruebas.

Más de 1300 bodegas cerraron por extorsiones

El Poder Ejecutivo prorrogó por 30 días el estado de emergencia en Lima y Callao como parte de una medida para continuar luchando contra el crimen organizado, el sicariato y la inseguridad ciudadana, que son temas preocupantes en el país. En las últimas semanas, se han reportado atentados contra los conductores de empresas de transporte público, víctimas de extorsión.

Sin embargo, ese grupo no solo estarían en la mira de las bandas criminales, sino también los bodegueros, según reveló, en diálogo con el programa 'Exitosa Perú', el presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú, Andrés Choy. Mostró su preocupación de que en lo que va del 2025 más de 1300 bodegas cerraron por las olas de extorsiones y asaltos.

Seguidamente, indicó que los delincuentes ahora no piden montos tan altos actualmente, pero sí piden cupos o pagos semanales, incluso mensuales, lo que para una bodega sigue siendo una cifra alta que no pueden cubrir. "Hemos tenido caso en que dicen (los criminales) que si no tienes, ahora páganos así", acotó.

Denuncias de extorsión son archivadas

En ese marco, indicó que han trabajado con el Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Perú (PNP) una guía anti-extorsión para que los bodegueros sepan cuáles son los procedimientos a realizar para denunciar los casos de extorsión; sin embargo, precisó que pese a realizar estas acciones, las acusaciones fueron archivadas por la Fiscalía.

Andrés Choy sostuvo que los fiscales alegaban que no contaban con las pruebas necesarias para procesar a los delincuentes. Esta situación generó un sinsabor en los bodegueros, ya que les da la percepción de que las autoridades no parecieran ofrecer una respuesta efectiva ante el reclamo de la ciudadanía.

"Lamentablemente, todos los casos han sido archivados. Los fiscales dicen que faltan las pruebas necesarias. Nosotros vamos con los audios, los videos, algunas bodegas han tenido sus cámaras registradas, pero para los fiscales eso no son pruebas", precisó.

Cuestionan eficacia del estado de emergencia

Finalmente, agregó que los distritos con mayores cifras de bodegueros víctimas de extorsión se encuentran "principalmente" en Lima Este y el Callao, por lo cual, puso en duda el estado de emergencia que el Gobierno de transición de José Jerí implementó en la capital por 30 días más.

En los últimos meses, el problema de la extorsión ha cobrado mayor visibilidad, ya que se ha reportado un aumento de estos delitos en la capital, principalmente en el gremio de bodegueros. Ante esta situación, en diálogo con Exitosa, Andrés Choy, cuestionó a la Fiscalía por archivar sus denuncias de extorsión alegando "falta de pruebas concluyentes".