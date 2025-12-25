Janet Tello: "Hemos podido hacer frente a los ataques en cuanto a la independencia del Poder Judicial"

25/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta del Poder Judicial (PJ), Janet Tello Gilardi, reafirmó el compromiso de la institución por impartir justicia de forma independiente y autónoma, pese a los ataques que recibieron en el transcurso del año 2025.

Janet Tello ratifica independencia del PJ

A través de un mensaje por fiestas de Navidad y Año Nuevo, la titular del Poder Judicial señaló que el país enfrenta momentos desafiantes, los cuales exigen actuar con unidad y responsabilidad. Asimismo, aprovechó en reiterar su discurso que brindó en anteriores ocasiones para ratificar que no aceptarán injerencias en este poder del Estado ni permitirán que se convierta en un instrumento al servicio de la política.

Janet Tello afirmó que la entidad que lidera consiguió hacer frente a los ataques contra su independencia institucional a lo largo del 2025.

"Hemos conseguido, por ejemplo, que los proyectos de ley presentados por la Corte Suprema se conviertan en leyes, y hemos podido hacer frente a los ataques -que sí hemos tenido- en cuanto a la independencia del Poder Judicial", enfatizó Tello Gilardi.

En ese sentido, destacó que la unidad de jueces y trabajadores fue clave para superar las dificultades afrontadas, por lo cual, no pudo evitar extenderles un cordial saludo ante el advenimiento de estas festividades de fin de año.

"Quiero reconocer la dedicación y el esfuerzo de cada integrante de la institución que, incluso, frente a dificultades, sigue trabajando para que todas las personas tengan acceso a la justicia", remarcó.

Saludo a trabajadores del PJ por fin de año

Seguidamente, durante su discurso dado frente a todos los peruanos y peruanas, de manera especial a los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial, Janet Tello, no solo reafirmó su compromiso con la autonomía del sistema judicial y su imparcialidad frente a las presiones políticas, sino que también destacó que la independencia de dicha entidad es esencial para el bienestar de la democracia en el país y garantizar la lucha contra la corrupción de forma eficiente y transparente.

Sostuvo que este año, gracias a la unidad de jueces, juezas y personal jurisdiccional y administrativo, se ha logrado importantes avances que fortalecen los derechos y dignifican la labor de las y los servidores judiciales.

Evaluación de metas del Poder Judicial

Para finalizar su saludo por fin de año en un acto protocolar realizado en el Salón de Juramentos del Palacio Nacional de Justicia, Janet Tello aprovechó en destacar que estas fechas son una oportunidad para evaluar las metas y los objetivos institucionales.

Es así que Janet Tello se mantiene firme en su postura, confiando en que el Poder Judicial seguirá cumpliendo con su labor de impartir justicia en el país de forma independiente y autónoma, sin someterse a presiones políticas ni partidarias.