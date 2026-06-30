Terremoto de 6.0 se registra en México esta tarde de HOY, martes 30 de junio

30/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un sismo de magnitud 6.0 se registró este martes 30 de junio en México, generando alerta entre la población. Según la información preliminar, el movimiento telúrico fue de fuerte intensidad y las autoridades continúan evaluando la situación para determinar los daños y posibles afectaciones.

Terremoto en México genera alarma entre la población

Según la información difundida por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el movimiento telúrico tuvo su epicentro aproximadamente a 75 kilómetros al suroeste de El Progreso, en territorio mexicano. El temblor se registró a la 2:45 de la tarde y la magnitud reportada es preliminar y podría cambiar a medida que se analicen más información.

Hasta el momento no se han informado daños o víctimas relacionados con el sismo. Teniendo en cuenta ello, este sismo ocurre a casi una semana que Venezuela fue azotada con dos terremotos dejando más de mil muertos, miles de desaparecidos, heridos y cientos de edificios colapsados por la fuerza de estos desastres naturales.

🇲🇽 LO ÚLTIMO: Un terremoto de magnitud 6.0 se registró este martes frente a la costa de México, en el golfo de California, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).



El sismo ocurrió a las 2:45 p. m. (UTC-05:00), con epicentro a 75 kilómetros al suroeste de El... pic.twitter.com/dUGVSU2iWP — Informa Cosmos (@InformaCosmos) June 30, 2026

El sismo fue percibido por habitantes de distintas localidades, quienes reportaron la intensidad del movimiento a través diversas plataformas digitales. Asimismo, los organismos de emergencia recomendaron a la población mantenerse alerta y seguir los protocolos de seguridad ante la posibilidad de réplicas.

México es uno de los países con mayor actividad sísmica del continente debido a su ubicación en una zona de interacción de placas tectónicas, conocida como el Cinturón de Fuego del Pacífico, al igual que el Perú. Por ello, los movimientos telúricos de diferentes magnitudes son monitoreados constantemente por instituciones nacionales e internacionales.

Ultimos movimientos telúricos registrados y recomendaciones generales

Dicho nuevo movimiento sísmico ocurre pocos días después de que otros países de la región registraran eventos de consideración, situación que incrementó la atención sobre la actividad geológica en América Latina en todo el mundo.

Algunas de las recomendaciones universales que las autoridades dan a la población son: mantener la calma ante un evento de esta naturaleza, tener lista la mochila de emergencia con elementos indispensables para la supervivencia de la familia y ubicar las salidas de emergencia, pidiendo la colaboración de todos los integrantes de la vivienda.

Hasta el cierre del reporte, el sismo de magnitud 6.0 en México permanece bajo vigilancia de los organismos especializados, mientras se espera nueva información sobre posibles réplicas o cambios en la evaluación del fenómeno y consecuencias en la población que ha presenciado este movimiento que puede poner en riesgo el bienestar de los ciudadanos.