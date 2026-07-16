Sheyla Rojas cambia los lujos por los "canjes" en Perú: Así vive tras separarse de Sir Winston

16/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Sheyla Rojas regresó al país tras darse por terminada su relación con el empresario mexicano Sir Winston. La exchica reality, quien durante los últimos años compartió en sus redes sociales una vida llena de lujos, ahora muestra una nueva etapa en territorio peruano donde los conocidos "canjes" volvieron a formar parte de sus publicaciones.

Sheyla Rojas y el regreso a los "canjes"

El cambio en la dinámica de sus redes sociales llamó la atención de Magaly Medina, quien dedicó parte de la edición del 15 de julio de Magaly TV, La Firme para analizar las recientes actividades de la popular "Shey Shey".

La conductora comparó el estilo de vida que la influencer mostraba cuando estaba en México con el contenido que actualmente comparte desde Perú.

Durante su comentario, Magaly Medina recordó que, mientras vivía en Guadalajara, Sheyla Rojas acostumbraba publicar imágenes relacionadas con una vida de lujos, viajes, restaurantes exclusivos y actividades consideradas de alto nivel.

La conductora mencionó que la exchica reality aparecía practicando pádel, disfrutando de restaurantes de lujo e incluso utilizando vehículos de alta gama.

"Hemos descubierto en sus historias de Instagram que siempre en su Instagram lucía la vida que llevaba en México, en Guadalajara, después de estar jugando el pádel, paseándose en el Rolls-Royce, disfrutando de exquisitos restaurantes de cinco tenedores, pues resulta que ahora ha vuelto al rico canje criollo", comentó.

La periodista señaló que uno de los detalles que más llamó su atención fue una publicación donde Sheyla Rojas agradecía a una empresa de transporte por facilitar una movilidad para ella y su familia durante un viaje al norte del país.

"Como por ejemplo este, donde está dando las gracias y haciendo un canjecito cuando viajó a Chota. Necesitó que una van la trasladara a ella y a su familia. Así que ella, ni corta ni perezosa, se fue directo a su canje", expresó.

Magaly compara el antes y después de Sheyla

Además del transporte, Magaly Medina también comentó que Sheyla Rojas habría utilizado sus redes sociales para promocionar restaurantes y platos típicos durante su visita a Chota y Cutervo. Según explicó, la influencer compartió recomendaciones gastronómicas como parte de sus publicaciones.

La conductora continuó resaltando la diferencia entre la etapa que Sheyla Rojas vivió en México y su actual presencia en Perú. Para Magaly, el contraste se notó en la forma en que la exchica reality comenzó nuevamente a recurrir a colaboraciones con marcas y negocios.

"Notamos un cambio brusco de estilo de vida, ¿no? Porque allá del pádel, con la ropa bien puesta, con los Rolls-Royce, con la Lamborghini, paseándose, resulta que ahora, pues para pagar la van que iba a trasladar por diferentes sitios a su familia, pues ella dijo: 'Acá, el rico canje'", señaló.

Es así que Sheyla Rojas atraviesa una nueva etapa tras separarse de Sir Winston y regresar al Perú. La exchica reality pasó de mostrar una vida llena de lujos en México a volver a los conocidos "canjes".