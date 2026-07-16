Magaly respalda el regreso de Ethel Pozo a la televisión y no descarta que sea en ATV: "Es hora..."

16/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La entrevista de Magaly Medina y Ethel Pozo continúa siendo tema de conversación en redes sociales y medios de comunicación. En la más reciente edición de su programa, la periodista aseguró que la hija de Gisela Valcárcel merece una nueva oportunidad en la televisión e incluso afirmó que podría integrar las filas de ATV y ser su compañera de canal.

Magaly apoya el regreso de Ethel a la TV

En medio de una conversación con Ric La Torre y Kurt Villavicencio, Magaly aseguró que no tenía ninguna expectativa respecto a la entrevista que le hizo a Ethel. Sin embargo, le pareció una mujer muy correcta y, hasta cierto punto, la vio como una hija desprotegida de la que muchas personas se aprovecharon debido a su nobleza y forma de ser, en clara referencia a sus excompañeros de 'América Hoy'.

"Cuando la vi sentada ahí tan indefensa, habiendo sido comida por los lobos, por gente que tenía más malicia que ella... porque ella es hija de quien es, ella era la conductora principal cuando a veces la hacían sentir como parte del elenco", expresó.

Enseguida, aseguró que Pozo debería volver a conducir un programa de televisión o streaming, pero dejando atrás su personalidad de "mosquita muerta", para pasar a ser más transparente y frontal, como lo ha demostrado en sus últimas presentaciones en algunos programas digitales y en el suyo propio.

" Yo creo que es hora de darle otra oportunidad a ella en otro programa , donde se la lleven, donde la contraten, donde vaya. Ella tiene que ser la mujer que vino acá... esa personalidad y que ahora sí tome las riendas de su carrera en sus manos", agregó.

¿Ethel se une a ATV?

Finalmente, cuando sus invitados le preguntaron sobre cómo ve el futuro de la hija de Gisela en la pantalla chica, Magaly confesó que por la mañana le consultaron si se sentiría incómoda con la presencia de Ethel y descartó tajantemente esa posibilidad, dejando abierta la opción de que ambas sean compañeras de canal.

" Hoy día me preguntaron si me molestaría que la llamen (a Ethel) a este canal para algún proyecto y yo les dije que no , no me molesta, porque de verdad creo que si ella muestra esta personalidad tal cual es, entonces pasará lo que ha pasado, que el público la ha descubierto", sentenció.

De esta manera, Magaly Medina dejó claro que su percepción sobre Ethel Pozo cambió tras la entrevista que protagonizaron. La conductora consideró que la hija de Gisela Valcárcel mostró una faceta más auténtica y aseguró que podría tener un nuevo espacio en televisión, aunque dependerá de las decisiones que tome para relanzar su carrera.