Callao: Ataque a balazos frente a una vivienda deja un muerto y tres heridos, entre ellos una niña

16/07/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Una balacera registrada en la urbanización Santa Rosa, en la provincia constitucional del Callao, dejó como saldo un hombre muerto y al menos tres personas heridas, entre ellas una menor de tres años. La Policía Nacional acordonó la zona para iniciar las investigaciones y determinar las causas del violento ataque ocurrido frente a una vivienda.

Según información policial, la víctima mortal se encontraba en la puerta de un inmueble de tres pisos discutiendo con una mujer. Minutos después de que ella se retirara, un automóvil negro llegó al lugar. Del vehículo descendió un sujeto armado que abrió fuego en repetidas ocasiones contra el hombre, desatando el pánico entre los vecinos.

Feroz balacera en Santa Rosa

Los disparos no solo impactaron a la víctima principal, sino también alcanzaron a dos mujeres y a una menor de edad que se encontraban en el primer piso de la vivienda. Tras perpetrar el ataque, los delincuentes huyeron con rumbo desconocido, mientras que los heridos fueron auxiliados por testigos y trasladados de emergencia al Hospital Alberto Barton debido a la gravedad de sus lesiones.

El fallecido fue identificado como César Fernández Munives, de 33 años. De acuerdo con la información policial, registraba antecedentes por tráfico ilícito de drogas. En tanto, las personas heridas fueron identificadas como Leslie Cáceres Vargas, de 35 años; Ruth Cáceres Vargas, de 25; y una niña de apenas tres años, quienes permanecen bajo atención médica en el área de Emergencias del Hospital Alberto Barton.

Los familiares de la víctima llegaron al lugar del crimen, pero evitaron brindar declaraciones sobre los posibles motivos del atentado o la discusión que habría precedido al ataque. Mientras tanto, agentes de la comisaría de Dulanto cercaron la escena para realizar las diligencias correspondientes, recoger evidencias y esclarecer la identidad de los responsables de esta nueva balacera que vuelve a generar preocupación entre los vecinos del Callao.

🔴🔵 Callao: un muerto y tres heridos deja balacera en Santa Rosa.



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Es así que, este ataque vuelve a poner en evidencia la preocupación por la violencia armada en el Callao, donde no solo las personas involucradas en un presunto ajuste de cuentas terminan siendo afectadas, sino también ciudadanos ajenos a los hechos. Mientras las tres heridas continúan recibiendo atención médica, la Policía Nacional mantiene las investigaciones para identificar a los responsables y esclarecer el móvil de este crimen.