Minsa alerta sobre lunares sospechosos y cáncer de piel: Conoce el 'método ABCDE' para identificar aquellos que son malignos

Los lunares pueden ser planos o con relieve, y presentan una variedad de colores, siendo el marrón el más común. Sin embargo, no todos suelen ser iguales, y es fundamental que sean revisados por un especialista para descartar cualquier anomalía.

En un contexto donde con la llegada del verano estamos expuestos a niveles extremos de radiación solar la aparición de lunares podrían alertarnos sobre la presencia de cáncer de piel. Por tal motivo, el MINSA ha recomendado la detección temprana de estos mediante un novedoso procedimiento. En la siguiente nota conoce todos los detalles.

La importancia de una detección temprana

El último domingo 1 de febrero se conmemoró el Día del Lunar por lo que en este mes se intensifican las campañas de tamizaje y evaluación dermatológica en todo el territorio nacional. Al respecto, el Ministerio de Salud exhortó a la población a realizar una vigilancia permanente de los lunares y manchas en la piel, como medida clave para la detección temprana del cáncer de piel.

En tal sentido, la cartera de Estado que preside Luis Quiroz Avilés señaló que la revisión de la piel debe llevarse a cabo durante todo el año en los establecimientos de salud públicos del país.

Cabe señalar que, una detección oportuna de lesiones sospechosas permitirá reducir significativamente aquellas complicaciones a la citada enfermedad que afectaría al considerado órgano más grande del cuerpo humano.

De acuerdo al MINSA existen personas que no logran identificar si un lunar es maligno o benigno, retrasando de esta forma un diagnóstico y el inicio de un tratamiento.

La entidad recordó que el cáncer de piel puede desarrollarse en lunares preexistentes y a su vez en piel aparentemente sana, por lo que consideró que vital realizar una vigilancia constante de la piel y acudir a los establecimientos de salud al menos una vez al año, desde los 18 años para una evaluación preventiva.

Recomienda aplicar el 'método ABCDE'

Por su parte, la doctora Essy Maradiegue, directora ejecutiva de la Dirección de Prevención y Control de Cáncer del Minsa, recomendó la aplicación del 'método ABCDE', pero ¿en qué consiste? A continuación te lo detallamos:

Asimetría: cuando una mitad del lunar no coincide con la otra.

cuando una mitad del lunar no coincide con la otra. Bordes irregulares: bordes mal definidos, dentados o desiguales.

bordes mal definidos, dentados o desiguales. Color: presencia de varios tonos como café, negro, rojo o verdoso.

presencia de varios tonos como café, negro, rojo o verdoso. Diámetro: mayor a 6 milímetros.

mayor a 6 milímetros. Evolución: cambios en tamaño, forma o color en un periodo menor o igual a seis meses

Además, la especialista sostuvo que la presencia de una o más características en los lunares no confirma un diagnóstico, pero sí amerita una evaluación médica.

