Doble crimen en Tumbes: Sicario armado irrumpe local de Zarumilla y arrebata la vida a dos personas

El sicariato cobra nuevas víctimas en el norte del Perú. Una violenta balacera registrada en un local de Zarumilla, en la región Tumbes, acabó con la vida de dos personas, evidenciando la creciente inseguridad que golpea a la zona.

Asesinan a hombre en local nocturno de Tumbes

La madrugada del último viernes 30 de enero, se produjo un ataque armado en la provincia fronteriza de Zarumilla, en donde un sicario ingresó a un local nocturno y asesinó a balazos a dos hombres.

Este doble crimen se suscitó exactamente en el establecimiento Point Bar Karaoke Bratzito, allí en el interior, el criminal abrió fuego a quemarropa contra el ciudadano peruano identificado como Jordy Michael Pizarro Crisanto, de 32 años.

De acuerdo a información policial, la víctima mortal recibió cinco impactos de bala localizados en la cabeza, el cuello y el tórax. En el preciso instante de este atentado, Pizarro Crisanto se encontraba acompañado por una mujer y un grupo de amigos. La rápidez y ferocidad del acto ocasionaron que su deceso se concrete de manera inmediata en el lugar frente al temor del resto de presentes.

Así fue el asesinato al ciudadano extranjero

Cabe mencionar que, tras cometer el primer homicidio, el sicario se dirigió a exteriores del bar y también acribilló a un ciudadano de nacionalidad ecuatoriana, quien previamente había corrido para intentar escapar de los disparos que se produjeron al interior.

Esta segunda víctima mortal fue identificada como Javier Wilfredo Casanova Correa, quien en su búsqueda de esconderse de su atacante perdió la vida. Según información de la Policía Nacional del Perú, el extranjero recibió un impacto de bala directo lo que provocó que cayera al suelo y su muerte resulte inmediata.

Hay que señalar que las cámaras de seguridad del local nocturno tumbesino registraron tanto el ingreso como la huida del criminal. Ello logró visulizar los rostros y percatarse de que tenía un cómplice. Este registró fílmico fue vital para que los agentes de investigación en la región identifiquen a ambos tipos.

Por su parte, el gobernador regional de Tumbes, Segismundo Cruces, se pronunció sobre este ataque y afirmó que pese a que la zona está bien resguardada, hay algunas de mal vivir que logran escapar. También aseguró que los índices de criminalidad han disminuido.

Como vemos, el sicariato golpea Tumbes, en donde en la provincia fronteriza de Zarumilla, en las inmediaciones de un local nocturno, un sujeto armado arrebató la vida de dos hombres, un ciudadano peruano y otro extranjero, en pleno estado de emergencia que rige en la región norteña.