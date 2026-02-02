Tipo de cambio HOY en Perú: ¿Cuál es el precio del dólar este lunes 2 de febrero?

02/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Si piensas comprar o vender dólares este lunes, 2 de febrero, en Perú, lo ideal es mantenerse informado sobre cuál es su precio actual y cómo cotiza el tipo de cambio con el fin de evitar pérdidas durante la transacción financiera.

¿Subió el precio del dólar este lunes?

Conocer el comportamiento del dólar y cuál es su fluctuación este lunes, te permitirá tomar decisiones más informadas y ayudarte a cuidar tu poder adquisitivo si deseas realizar alguna operación con esa divisa en el mercado cambiario peruano. Pues bien, recordemos que dicha moneda extranjera afecta muchas áreas de la vida cotidiana, desde los precios de los productos hasta las decisiones de inversión y viajes.

Además, ten en cuenta que el tipo de cambio del dólar no es estático y se ve influenciado por distintos factores, entre ellos, las políticas de la Reserva Federal de EE. UU. (FED), la intervención del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), inestabilidad política (como protestas o cambios de gobierno) que genera incertidumbre y puede hacer que el dólar suba.

En ese marco, una entidad del Estado que te puede ayudar a conocer cuál es el precio de esa divisa en Perú de forma diaria es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), que te mostramos a continuación, ¡toma nota!

LUNES 2 DE FEBRERO
COMPRA VENTA
S/ 3.350 S/ 3.355

Ten en cuenta que el tipo de cambio revelado por el organismo técnico especializado adscrito al MEF, no cambia durante los fines de semana y días feriados porque la entidad que fija los tipos de cambio no opera en esos días.

En ese marco, recuerda que la compra y venta del dólar el último viernes, 30 de enero, fue de S/3.340 y de S/3.345, respectivamente, lo que refleja una leve variación al alza.

Tipo de cambio dólar paralelo

También ten en cuenta cuál es el tipo de cambio del dólar paralelo, el que ofrecen cambistas o casas de cambio fuera del sistema bancario oficial. Generalmente, funciona por oferta y demanda, pero aspectos como noticias relevantes o el clima político también suelen influir al momento de calcular la tasa.

Por ello, es esencial conocer cuál es su valor actual del dólar 'Ocoña', también conocido como el 'dólar de la calle', que es uno de los más consultados en el país. De acuerdo al portal cuantoestaeldolar.pe es el siguiente para este lunes 2 de febrero:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.350 | Venta S/ 3.370

