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Terremoto de magnitud 6.1 sacude Afganistán HOY: También se sintió en zonas de Pakistán e India

Un terremoto de magnitud 6.1 sacudió Afganistán, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Conoce todos los detalles de esta actividad sísmica sentida este sábado, 27 de junio.

Terremoto hoy en Afganistán.
Terremoto hoy en Afganistán. (Composición Exitosa)

27/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 27/06/2026

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Un terremoto de magnitud 6.1 sacudió este sábado Afganistán, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El movimiento telúrico afectó provincias del este afgano, entre ellas Khost y Nangarhar, y además se sintió en Islamabad, capital de Pakistán, lo que evidencia el amplio alcance del temblor en la región.

"El terremoto fue relativamente fuerte y se sintió en la provincia de Badakhshan, así como en varias otras provincias. Según los informes que hemos recibido hasta ahora, no ha habido víctimas ni daños materiales en las zonas cercanas de Badakhshan", declaró a EFE Mohammad Akbar Akbari, director de Gestión de Desastres de la provincia.

 

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