Óscar Custodio y su esposa reaccionan tras ser consultados por el regreso de La Bella Luz a los escenarios

11/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Óscar Custodio y su esposa, Pilar Torres, protagonizaron una inesperada reacción cuando fueron abordados por las cámaras de América Hoy para conocer su posición sobre el regreso de La Bella Luz a los escenarios. El encuentro ocurrió apenas un día después de una conferencia de prensa en la que ambos se pronunciaron sobre las recientes denuncias contra integrantes de la agrupación.

¿Qué dijeron Óscar y su esposa tras la polémica?

La pareja fue ubicada en el local de La Bella Luz, en San Juan de Lurigancho, donde una reportera intentó conocer cómo habían tomado el retorno de la orquesta. Sin embargo, lejos de responder sobre las nuevas presentaciones, Óscar Custodio prefirió mantenerse al margen y evitó brindar mayores explicaciones frente a las cámaras del programa.

"El grupo, señor Óscar, ha retomado las presentaciones el sábado (...) ¿algunas palabras?", le consultó la reportera. Ante ellos, el exdueño de la agrupación solo se limitó a responder de forma cortante. "Por favor, gracias (...) Ya paren" .

La situación llamó especialmente la atención porque se produjo poco después de la conferencia de prensa ofrecida por los responsables de la agrupación. En aquella presentación, Óscar Custodio y Pilar Torres aseguraron que no tenían conocimiento de algunos casos de presunto acoso que habrían ocurrido dentro de La Bella Luz, en medio de los cuestionamientos que surgieron públicamente.

Por ello, el silencio de ambos ante las nuevas preguntas generó sorpresa. La reportera insistió en conocer detalles sobre el regreso de la agrupación, pero el propietario de La Bella Luz terminó dando por concluido el breve intercambio y dejó claro que no tenía intención de profundizar sobre la situación que atraviesa el conjunto musical.

Pilar Torres, por su parte, mantuvo una postura similar. La esposa de Óscar Custodio también fue consultada sobre el regreso de La Bella Luz y las controversias recientes, aunque decidió no pronunciarse y solo pudo mantener una postura cabizbaja.

Pilar Torres no habla sobre La Bella Luz

La Bella Luz reaparece en Tarapoto

Magaly presentó imágenes del concierto realizado en Tarapoto y puso especial atención en la conducta de dos de las cantantes. Según explicó, ambas habrían realizado gestos y movimientos que, desde su perspectiva, terminaron ridiculizando la situación que atraviesa Naldy. Por ello, cuestionó que un caso tan delicado fuera tomado como motivo de burla.

Además, Magaly recordó que apenas un día antes las integrantes de La Bella Luz habían expresado públicamente su solidaridad con Naldy. Para la conductora, este respaldo perdió credibilidad al observar lo ocurrido durante el concierto, pues consideró que existía una evidente contradicción entre el mensaje que habían mostrado previamente y su comportamiento sobre el escenario.

"Hay un momento que estas dos chicas comenzaron como a ridiculizar a la intérprete, como tratando de burlarse y caricaricaturizar aquellos videos indignantes y asquerosos que todos hemos visto y que no deberían ser motivo de burla porque cualquiera de ellas pudo estar ser expuestas", expresó.

Es así que, la actitud de Óscar Custodio y Pilar Torres dejó más interrogantes sobre el regreso de La Bella Luz, especialmente por la cercanía con su reciente conferencia de prensa. Mientras ambos optaron por guardar silencio ante las cámaras, la agrupación continuó con sus presentaciones y dejó a Óscar Junior Custodio como principal representante frente a los medios.