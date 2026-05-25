Ventanilla: Hombre fue maniatado y acribillado con más de 60 disparos en zona descampada

25/05/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un violento crimen conmocionó a los vecinos de Ventanilla Alta luego de que un hombre fuera hallado sin vida en el mirador de Las Lomas. La víctima, que aún no ha sido identificada por la Policía Nacional, fue encontrada atada de pies y manos en medio de un descampado, con múltiples impactos de bala en la cabeza y el cuerpo.

Asesinan a hombre con 60 disparos

El macabro hallazgo ocurrió cerca de las 10 de la noche de ayer 24 de mayo, cuando residentes de la zona escucharon una ráfaga de disparos que rompió el silencio del sector. Alarmados por los estruendos, varios vecinos alertaron a las autoridades. Al llegar al lugar, los agentes encontraron el cadáver rodeado de al menos 60 casquillos de bala, evidencia de la brutalidad con la que actuaron los atacantes.

Según información policial, la víctima vestía un pantalón jean y una polera azul. Las primeras diligencias apuntan a que el hombre habría sido llevado hasta este descampado para luego ser ejecutado. Debido a la forma en que ocurrió el crimen, los investigadores manejan como principal hipótesis un presunto ajuste de cuentas, aunque no se descartan otras líneas de investigación.

Las labores policiales se complican porque la zona carece de alumbrado público y no existen cámaras de seguridad cercanas que permitan identificar a los responsables. Esta situación podría retrasar el avance de las investigaciones y la reconstrucción exacta de los hechos ocurridos durante la noche del ataque.

Hasta la escena llegaron representantes del Ministerio Público y peritos de criminalística para realizar el levantamiento del cadáver. Durante las diligencias, se informó que la víctima tenía tatuado en la espalda el nombre de una mujer, detalle que podría ayudar a identificarlo. Una persona ya habría reconocido el cuerpo en la morgue central del Callao, mientras continúan las investigaciones conforme a ley.

🔴🔵 Ventanilla: hombre fue maniatado y asesinado con 60 disparos en violento ataque en Las Lomas



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Otros crímenes en el Callao

Un ataque armado registrado el pasado 16 de mayo en el sector Pachacútec, en Ventanilla, terminó con la muerte de un hombre y dejó gravemente herida a una joven de 27 años. El violento hecho ocurrió frente al colegio inicial Casuarinas, donde sicarios interceptaron a la pareja y abrieron fuego en plena vía pública, causando pánico entre los vecinos de la zona.

Según las primeras investigaciones policiales, las víctimas fueron identificadas como Luis Humberto Rosales Urbano, de 42 años, y Alexandra Chapoñan Tapia, de 27. Ambos se encontraban reunidos con un grupo de amigos cuando fueron sorprendidos por dos sujetos armados que llegaron directamente hasta donde estaban para atacarlos sin mediar palabra.

Testigos señalaron que los delincuentes aparecieron por la avenida 225 y dispararon al menos siete veces contra la pareja. Tras perpetrar el atentado, los sicarios escaparon rápidamente a bordo de una mototaxi por la calle Bahía Azul, mientras los presentes intentaban auxiliar desesperadamente a los heridos que quedaron tendidos sobre el pavimento.

Este nuevo crimen vuelve a encender las alarmas en Ventanilla, donde la violencia criminal parece no dar tregua. Apenas días atrás, un ataque armado en Pachacútec dejó un muerto y una joven gravemente herida frente a un colegio. Vecinos exigen mayor presencia policial y acciones urgentes para frenar la ola de sicariato que golpea la zona.