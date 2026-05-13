San Juan de Lurigancho: Sicarios asesinan a balazos a un joven de 18 años en la zona de Canto Rey

13/05/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

La violencia volvió a teñir de sangre las calles de San Juan de Lurigancho. Un joven de apenas 18 años fue asesinado a balazos durante la madrugada en la zona de Canto Rey, generando temor y preocupación entre los vecinos del sector. El crimen ocurrió en plena vía pública y movilizó rápidamente a agentes de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público.

Asesina a joven en SJL

Según información policial, la víctima fue identificada como Rodrigo Alaya Porras. El joven recibió hasta ocho impactos de bala en distintas partes del cuerpo, perdiendo la vida casi de manera instantánea. Su cuerpo quedó tendido junto a su motocicleta, mientras residentes de la zona observaban con consternación la escena ocurrida en medio de la madrugada.

Testigos contaron a las autoridades que Rodrigo Alaya se encontraba acompañado de una mujer a bordo de su motocicleta minutos antes del ataque. En ese momento, dos sujetos que se desplazaban también en una motocicleta interceptaron a la pareja. Sin mediar palabra, los desconocidos dispararon reiteradas veces contra el joven y luego escaparon rápidamente del lugar con rumbo desconocido.

La Policía Nacional no descarta que el asesinato esté vinculado a un presunto ajuste de cuentas debido a la modalidad empleada por los sicarios. Además, los investigadores señalaron que las cámaras de seguridad instaladas cerca de la escena del crimen serán fundamentales para identificar a los responsables y lograr su pronta captura en las próximas horas.

Hasta el lugar llegaron peritos de criminalística y personal del Ministerio Público para realizar las diligencias correspondientes. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Central de Lima para continuar con las investigaciones de ley. Vecinos de Canto Rey denunciaron que no es la primera vez que ocurre un hecho similar en la zona y exigieron mayor presencia policial para frenar la creciente inseguridad.

🔴🔵 SJL: Sicarios asesinan a balazos a un joven de 18 años en la zona de Canto Rey.



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Otro asesinato

Hace unos días, un exdirigente de una asociación de mototaxistas fue cruelmente asesinado mientras regresaba a su paradero para continuar trabajando en Comas. La familia sospecha de un posible caso de extorsión o venganza de los nuevos dirigentes de la asociación en la cual trabajaba.

Según información policial, la víctima responde al nombre de Freddy John Jesús Huamán, quien fue asesinado a balazos cuando retornaba al paradero Santa Rosa, ubicado en la cuadra 19 de la avenida Túpac Amaru. El hombre tenía más de 30 años trabajando como mototaxista, ya que era el sustento de su familia, conformada por cuatro hijos, dos de ellos menores de edad.

Es así que, este nuevo crimen se suma al reciente asesinato de Freddy John Jesús Huamán, exdirigente de mototaxistas atacado a balazos en Comas. Ambos casos reflejan el incremento de la violencia y la inseguridad en Lima, mientras familias y vecinos exigen mayor acción policial ante posibles ajustes de cuentas y extorsiones criminales.