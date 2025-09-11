SJL: Extorsionadores atacan vidriería a balazos a solo metros de un patrullero de la PNP

11/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

San Juan de Lurigancho se ha convertido en uno de los distritos de Lima más golpeados por el sicariato y la extorsión en los últimos meses. Esta vez, un negocio que funciona como vidriería en la avenida Central fue atacado por dos delincuentes a bordo de una moto lineal.

Lo lamentable de este suceso es que dicho ataque se dio a vista y paciencia de un patrullero de la Policía Nacional del Perú donde se encontraban dos efectivan. Tal como se observa en las cámaras de seguridad, los agentes solo atinaron a observar la escena y no hicieron nada por perseguir a los criminales.

Vidriería es atacada a metros de un patrullero de la PNP

Todo sucedió sobre las 11 de la mañana de este miércoles 10 de septiembre en la avenida Central. Primero, la unidad de la Comisaría de Canto Rey aparece en la escena y se estaciona afuera de un establecimiento de la zona. Uno de los policías desciende del vehículo e ingresa a esta local durante varios minutos.

Fue ahí cuando se hace presente una moto lineal con dos personas a bordo. El vehículo menor pasa al patrullero y tras avanzar varios metros dispara hasta en cuatro oportunidades contra esta vidriería para luego emprender su huida con destino desconocido.

Uno de los agentes de la PNP que seguía en la unidad policial descendió al escuchar los disparos, pero no realizó ninguna otra acción. De acuerdo a los vecinos los criminales lograron escapar al no ser perseguidos por los efectivos.

Locales son amenazados por extorsionadores

De acuerdo a Buenos Días Perú, el local atacado y otros ubicados en la avenida central han denunciado en repetidas ocasiones que reciban amenazas de delincuentes quienes les exigen el pago de un cupo para no atentar contra sus vidas.

Una vecina lamentó que los integrantes de la PNP no hayan actuado de la mejor manera para intentar la captura de los responsables de este ataque. Por ello, aseguró estar a merced de los delincuentes ya que ni las autoridades pueden frenar los constantes hechos delictivos.

"Debió haber actuado. La balacera se ha escuchado fuerte. Imagínense si yo hubiera tenido clientes o hubieran niños. Lo que pedimos es más seguridad", indicó.

De esta manera, extorsionadores atacaron a balazos una vidriería ubicada en la avenida Central en San Juan de Lurigancho. Lamentablemente, este hecho se dio a vista y paciencia de un patrullero de la policía con dos efectivos.