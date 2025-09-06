Bus de Son del Duke sufrió ataque armado: PNP realiza investigación y vecinos piden mayor seguridad

06/09/2025 / Exitosa Noticias / Policial

Tras el ataque armado por parte de presuntos extorsionadores contra el bus de la orquesta Son del Duke, la Policía Nacional del Perú (PNP) viene realizando las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de los responsables. Vecinos de SMP pidieron mayor seguridad en la zona.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

De acuerdo a información obtenida por nuestro medio, el hecho ocurrió en horas de la tarde de este sábado 6 de septiembre, exactamente en la urbanización San Pedro en el distrito de San Martín de Porres, en donde se encuentra situado el hotel en el que los integrantes de la agrupación musical descansaban para continuar sus presentaciones.

En tal sentido, se conoció que los sujetos que realizaron dicho acto criminal dispararon contra el bus de la orquesta chiclayana. Incluso las balas atravesaron la unidad impactando directamente contra el hotel.

Cabe mencionar que, nuestro medio llegó hasta el lugar de los hechos y pudo obtener imágenes en donde se visualiza el impacto de las balas. Una de ellas rompió el vidrio de una ventana del hotel, otra reboto en una pared. Los casquillos quedaron en el suelo y hasta dentro del bus.

Según se pudo verificar, las balas fueron dirigidas hacia el asiento del chofer y también al lugar en donde los cantantes suelen sentarse para ser transportados a diferentes conciertos. A pesar de ello, no hubo ningún fallecido o herido de gravedad.

Orquesta ya venía siendo amenazada

De acuerdo a la información policial, la persona que presentó la denuncia de este caso, también refirió que la orquesta Son del Duke ya venía recibiendo amenazas por parte de extorsionadores. Dichas amenazas eran enviadas cada vez que la agrupación llegaba a dicho hotel para alojarse, por lo que los criminales concretaron este hecho delictivo.

Exitosa también pudo recoger declaraciones de los vecinos de la zona, quienes luego del atentado no dudaron en expresar su preocupación ante este hecho. Según detallaron, diferentes cantantes y orquestas suelen ir a dicho hotel para descansar cuando tienen shows en el distrito.

"Estamos sorprendidos porque primera vez que ha sucedido esto en el barrio. Nunca hemos tenido estos problemas y tienen que evitar esto, acá es una zona reservada que no hay ningún escándalo ni nada y vienen aquí a hacer sus actos"

De esta manera, se conoció que este acto criminal viene siendo investigado por el Departamento de Investigación Criminal de San de San Martín de Porres (SMP). Vecinos esperan que la PNP pueda capturar a los responsables del atentado que huyeron con rumbo desconocido.