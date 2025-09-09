Cercado de Lima: Criminales incendian combi como amenaza de extorsión contra conductor

09/09/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

Una combi quedó completamente quemada luego que unos extorsionadores incendiaran el vehículo como advertencia hacia su conductor.

Criminales incendian combi como amenaza de extorsión contra conductor

En el Cercado de Lima, un vehículo de transporte quedo totalmente incendiado luego que unos criminales atentaran contra el medio de subsistencia de una familia.

El vehículo, que brindaba el servicio de forma manera informal, no se libró de servir como amenaza hacia su conductor a quien le habrían exigido el pago de cupo para poder circular libremente.

El interior del vehículo quedó totalmente reducido en cenizas, quemando los asientos y otras autopartes del vehículo. Asimismo, las ventanas del auto fueron destruidas dejando a la combi totalmente inhabilitada para el servicio de transporte urbano.

El ataque habría sido encabezado por el criminal alias 'Tito', quien se encuentra encarcelado en el penal de Aucallama, pero habría ordenado el incendio de otro vehículo como parte de sus amenazas hace un mes aproximadamente.

Ante la pérdida de su herramienta de trabajo, la familia está organizando una actividad con el fin de recaudar fondos para recuperarse económicamente del hecho delictivo. Durante este martes, la familia inició con la venta de polladas en la jurisdicción de Cercado de Lima.

Empresas de transporte formales también son extorsionadas por alias 'Tito'

Por otro lado, dos empresas de transporte formales también se encuentran bajo las advertencias de alias 'Tito' que tendría el mismo modus operandi de incendiar los vehículos ante la negativa o respuesta tardía de sus amenazas. Los buses de las compañías San Benito Palermo y Consorcio Vial, ambas cubren el recorrido desde Cercado de Lima hasta el Callao.

Encerrado desde el penal de Aucallama, alias 'Tito', líder de una mafia de extorsión seguiría operando desde su carceleta continuando con las amenazas a diversos trabajadores de transporte.

El pasado mes de julio, envió una carta a las dos empresas de transporte donde exigía el cobro de cupos, a pesar de permanecer en la cárcel.

"Desde el día 07 de julio pagarán 10 soles. Si hacen caso omiso comenzaré a matar chofer por chofer como lo hice con la línea B, no se hagan matar por 10 soles", advertía el comunicado.

Una combi de transporte informal quedó completamente quemado tras la amenaza de extorsión al conductor del vehículo por el cobro de cupos. Alias 'Tito' estaría detrás del ataque a pesar de estar encarcelado en el penal de Aucallama.