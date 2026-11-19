19/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

¡Del fútbol a una investigación criminal! Una futbolista brasileña fue detenida por presunto lavado de dinero y asociación a uno de los principales cabecillas de la organización delictiva Comando Vermelho.

Futbolista brasileña detenida en Ceará: ¿de qué se le acusa?

El fútbol brasileño se ha visto remecido por una inesperada noticia. Pues bien, de acuerdo a los últimos reportes de la Secretaría de Seguridad Pública y Defensa Social de Ceará (SSPDS), una exintegrante de la selección de Brasil fue detenida durante la Operación Liquidación, que cumplió 28 órdenes de arresto.

La futbolista Francisca Gabriela Morais da Rocha, conocida popularmente como Gabi Morais, de tan solo 32 años de edad y conocida como multicampeona con el Corinthians, fue capturada en la ciudad de Fortaleza, precisamente en el barrio Aerolândia.

Según informaron las autoridades de seguridad de Ceará, la investigación contra la exmediocampista apunta directamente contra una estructura financiera vinculada al Comando Vermelho, una de las facciones criminales más peligrosas de Brasil. G1-Globo anunció que hasta el momento la defensa legal de la futbolista no ha brindado declaraciones a la prensa.

Futbolista Gabi Morais detenida en Brasil.

Gabi Morais investigada por presunto lavado de dinero

El caso salió a la luz el miércoles 18 de noviembre, luego de que las autoridades del estado de Ceará difundieran detalles de una intervención realizada un día antes. De acuerdo con los detalles brindados por el Departamento de Represión al Lavado de Dinero (DRLD), Gabi Morais es investigada por su presunta participación en los delitos de asociación criminal, tráfico de drogas y lavado de dinero.

Según el medio brasileño 'ge', también habría sido detenido su hermano, João Paulo de Morais, identificado como uno de los principales cabecillas de la organización delictiva en dos barrios de Fortaleza.

Citado por el medio deportivo, el comisario Ícaro Coelho, titular del 10º Departamento de Homicidios y Protección a la Persona, confirmó que Morais, quien también integró el mediocampo de Corinthians, era uno de los objetivos prioritarios de la investigación y señaló que "forma parte de una familia que desde hace varias décadas practica el tráfico de drogas" en la región.

Ex-jogadora da Seleção é presa em Fortaleza por suspeita de lavagem de dinheiro para o Comando Vermelho. Gabi Morais, de 32 anos, jogou pela seleção brasileira, tanto a principal quanto a sub-20, e participou da Copa do Brasil de Futebol Feminino em 2012.



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Detenida por presunto vínculo con Comando Vermelho

Medios brasileños como Globo News también reportaron que el padre de Gabi Morais, João Bosco da Rocha, apodado "João Presinha", cumplía la función de establecer contacto con otros estados del país, aunque no fue detenido en este operativo.

Hasta el momento, las acusaciones forman parte de una investigación policial y no representan una sentencia judicial. Asimismo, no se ha revelado las declaraciones de la futbolista de 32 años, quien a lo largo de su carrera profesional también militó en el Sky Blue de Estados Unidos (ahora llamado Gotham FC) y en los conjuntos portugueses Famalicão y Sporting de Braga.

Es así como el fútbol brasileño ha sido remecido tras revelarse que la futbolista Gabi Morais fue detenida en Fortaleza bajo sospecha de vinculación con la facción Comando Vermelho. Su arresto se produjo en el marco de una de las tres operaciones llevadas a cabo por la Policía Civil de Ceará para investigar a miembros de esta organización criminal.