Tragedia en Pamplona Alta: Talleres de pirotecnia clandestinos EXPLOTAN tras voraz incendio en SJM

11/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el distrito de San Juan de Miraflores, en la zona de Pamplona Alta, se viene registrando un incendio de grandes proporciones. Las llamas del fuego alcanzaron a unos talleres de pirotecnia clandestino y estos explotaron de manera inmediata. Hasta el lugar de los hechos se han apersonado 20 unidades de bomberos con más de 80 hombres de rojo.

Incendio en SJM alcanza talleres de pirotecnia

Desde alrededor de las 5 y 30 de la tarde de este sábado 11 de octubre se viene registrando un dantesco incendio en la zona conocida como Pamplona Alta, en el distrito limeño de San Juan de Miraflores, exactamente en el sector Virgen del Buen Paso, ubicada en la avenida El Centenario.

El siniestro ha sido clasificado como de grado 3 y declarado fuera de control debido a la dificultad de acceso para mitigarlo y la precariedad de los hogares, que en su mayoría están fabricados de madera, esteras, calaminas y plástico.

Cabe resaltar que, la falta de agua complicó el control de la mitigación de este voraz incendio con numerosos vecinos reportando las dificultades para contener su propagación.

Sin embargo, las lenguas de fuego han afectado hasta el momento a 20 domicilios que se encuentran cercanos a la emergencia. Tal es el caso que, unos talleres de pirotecnia clandestinos explotaron ocasionando que se disparen un gran número de fuegos artificiales.

Noticia en desarrollo...