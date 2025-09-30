Terremoto en Filipinas provoca derrumbe de fachada de la iglesia de Santa Rosa de Lima

30/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Un fuerte movimiento telúrico de magnitud 6.9 se suscitó en Filipinas, con epicentro en el mar a unos 11 kilómetros al este-sureste de Calape, un municipio ubicado en la provincia de Bogo. Producto del sismo la iglesia de Santa Rosa de Lima, se vio totalmente afectada.

Fachada de Iglesia de Santa Rosa de Lima sufre derrumbe

Posteriormente al terremoto, la congregación responsable de este templo católico ubicado en el municipio de Daanbantayan, mediante las redes sociales, dio a conocer que parte de la estructura presenta graves daños.

"Nuestra iglesia, el santuario arquidiocesano de Santa Rosa de Lima, un monumento histórico, se derrumbó parcialmente, especialmente en la zona de la fachada", detalló en Facebook.

Por su parte, el arzobispo de la ciudad de Cebú, Alberto Uy, se ha pronunciado sobre las consecuencias en la iglesia que ha ocasionado el fuerte sismo en territorio filipino. Al respecto, convocó a todas las parroquias y rectorías que se sometan a una evaluación estructural.

"Se instruye a las parroquias del norte gravemente afectadas a abstenerse de utilizar sus iglesias para la celebración de la Santa Misa hasta que expertos competentes certifiquen la seguridad de las estructuras", señaló Uy.

Además, confirmó que todas las misas y celebraciones en la iglesia fueron canceladas "hasta nuevo aviso", la congregación llamó a la población a no tocar los restos en los alrededores de la iglesia de Santa Rosa de Lima.

Fuerte terremoto sacude Filipinas

Un terremoto de magnitud 6.9 sacudió a Filipinas este martes 30 de septiembre causando graves daños materiales y llevando a que la agencia sismológica de dicho país (Phivolcs) alerte sobre la posibilidad de un tsunami.

De acuerdo a información de The New York Times, al menos 26 personas han fallecido y otras 37 han resultado heridas a causa de este movimiento telúrico.

Además, la isla de Cebú resultó gravemente afectada. También, al menos 22 edificios resultaron dañados en el centro de Filipinas, de acuerdo a información del Consejo Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres.

Vale indicar que, Filipinas se encuentra ubicado sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica en la que cada año se registran unos 7.000 terremotos, la mayoría moderados.

En síntesis, producto de un fuerte terremoto suscitado en Filipinas, de magnitud 6.9, este martes 30 de septiembre, la fachada de la iglesia Santa Rosa de Lima se vio afectada presentando graves daños. Al respecto, la congregación del templo católico se pronunció.