PNP captura a presunto cabecilla de banda criminal que estaría detrás de extorsiones en SMP

05/11/2025 / Exitosa Noticias / Policial

En un operativo realizado en el distrito de San Martín de Porres, se logró la captura del presunto cabecilla de una banda criminal que se habría estado dedicando a la extorsión en este distrito. En la vivienda del intervenido se encontraron municiones de armas de fuego y cartuchos de dinamita y otros objetos.

Habría estado implicado en otros delitos

Según el coronel Juan Carlos Montufar, presente en la acción policial, el detenido responde al nombre de Luis Alberto Pretell Córdoba, alias 'Alianza', de 43 años. Este supuesto caudillo se encontraba con su esposa en el momento del ingreso de los efectivos. Los objetos encontrados en el inmueble evidenciarían su implicancia en actos extorsivos.

"Se dio a la fuga y al momento de ingresar a su domicilio al hacer el registro hemos encontrado municiones que el mismo dice, son de unos amigos que dejaron en una cartuchera olvidado. Es irrisorio lo que habla, acá hay cámaras, se va a ver bien la intervención", sostuvo el coronel PNP.

En la información que maneja la policía, el intervenido sería el cabecilla de una organización criminal que ha atormentado a diversos comerciantes del distrito en los últimos meses. Uno de los últimos objetivos sería un gimnasio, al cual lo estaban amenazando para no atentar con el dueño y la estructura.

"Cuando hacen esta actividad el que realiza prácticamente son los soldados, los que reciben alguna disposición en base a un dinero o disposición del líder. En otros casos que hemos tenido, no son integrantes de una banda, pero dejan por una 'encargatura', obviamente para recibir un dinero. La información que tenemos es que él sería el líder", indicó.

Operativos contra la criminalidad en SMP

A inicios del mes de noviembre, en marco del estado de emergencia, se realizó un operativo en este distrito que dio con la detención y desarticulación de la banda conocida como 'Los Chamos del Carro Azul'. 14 personas fueron detenidas, entre ellas, tres que estaban requisitoriadas por diversos delitos.

Unos días antes, se realizó un megaoperativo en la avenida Tomás Valle, en esta misma jurisdicción, en la que se intervino a 50 individuos por diversas faltas y presuntos delitos relacionados con la prostitución clandestina y el desorden público.

