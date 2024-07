¡Su primera chamba! Hijo de jefe de la PNP fue contratado por el Ministerio del interior

El hijo del Comandante General de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Zanabria, fue contratado por el Ministerio del Interior apenas un mes después de que su padre fuera nombrado en el cargo público por confianza del gobierno de la presidenta Dina Boluarte.

La contratación de Jesús Zanabria en la cartera que dirige su padre ha ha merecido un reportaje en los medios de comunicación debido a que se trataría de un escenario que podría configurar un posible conflicto de intereses.

Según reveló Panorama, el 4 de enero de 2024, Víctor Zanabria se convirtió en jefe de la PNP. Curiosamente, el 20 de febrero del mismo año, su hijo inició su experiencia trabajando para el Estado, exactamente en el Tribunal de Disciplina Policial, adscrito en el Mininter.

Gracias a esta primera orden de servicio, Jesús Zanabria recibía una remuneración de 3 mil soles por hacer labores de "asistente legal", puesto en que habría cumplido funciones de recepción, registro y distribución de documentación administrativa para el Tribunal Policial.

El medio periodístico, sin embargo, destacó un detalle particular y es que en esta unidad también se resuelven los procesos administrativos contra generales de la PNP, entre los que se podría encontrar los amigos de su padre.

Consultado por dicho contrato con el Estado, el hombre de 35 años, admitió que llegó al puesto por recomendación de alguien, pero optó por no mencionar su nombre y mantenerlo en reserva: "Sí lo recuerdo, pero prefiero omitirlo", sostuvo.

"Lo que pasa es que creo que me recomendaron, me recomendaron porque sabían que trabajaba bien. (...) Eso sí, preferiría no indicar a quién lo recomendó. Para descartar, no fue mi papá, fue una persona ajena, que no voy a comentar".