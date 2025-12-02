¿Cuál es el precio del dólar HOY en Perú? Este es el tipo de cambio para el martes 2 de diciembre

02/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Comprender el comportamiento del dólar este martes, 2 de diciembre, nos permite tomar decisiones más estratégicas que permitan cuidar nuestra economía. Por ello, te revelamos cuál es su precio y cómo cotiza el tipo de cambio en Perú.

¿Subió o bajó el precio del dólar?

Si estás pensando en comprar o cambiar dólares aprovechando el dinero que tienes ahorrado o lo que lograste retirar de tus fondos de la AFP en el que estás afiliado, gracias a la Ley N.º 32445, lo ideal es que primero sepas cuál es la fluctuación de esa moneda extranjera en el mercado cambiario de nuestro país.

Además, es importante saber cómo es el comportamiento de esta divisa, ya que también afecta las decisiones de inversión. Los inversores tienden a estar atentos al valor del dólar para entender la estabilidad económica de un país. Pero no todo queda ahí, ya que si compras dólares en un momento en que la moneda está cara, podrías perder poder adquisitivo si el precio baja en el futuro.

En ese marco, una de las entidades del Estado que te permite conocer el precio del día del dólar en Perú, es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), precisamente sobre el tipo de cambio para la compra y venta, que te mostramos a continuación:

MARTES, 2 DE DICIEMBRE ¿Subió el dólar en Perú? Así cotiza el tipo de cambio para la compra y venta, este lunes, 1 de diciembre Lee también COMPRA VENTA S/ 3.362 S/ 3.377

Estos valores reflejan que el precio del dólar presentó una leve variación al alza, en comparación al día de ayer, lunes 1 de diciembre, donde la compra era de S/3.357 y la venta de S/3.368.

Tipo de cambio mercado paralelo

El tipo de cambio del dólar en el mercado paralelo o casas de cambio suele estar influenciado en diversos factores como la oferta y la demanda en la economía local y las políticas monetarias. Por ello, saber cuál es su valor del día es esencial. Según el portal cuantoestaeldolar.pe es el siguiente:

Mercado paralelo (casas de cambio): Compra S/ 3.360| Venta S/ 3.380

Precio del dólar Sunat y paralelo en Perú.

¿A cuánto cerró el dólar ayer, lunes 1 de diciembre?

El precio del dólar en el país cerró ayer, lunes 1 de diciembre en 3,34740, (con una apertura de 3,3665), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,3715, con un máximo de 3,3750 y un mínimo de 3,3650, según lo dio a conocer el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Así cerró el dólar el 1 de diciembre.

Saber el precio del dólar y entender el tipo de cambio son aspectos fundamentales para comprender la economía de nuestro país, ya que impactan en diversas áreas de nuestra vida diaria. Por ello, te revelamos cuál es el valor actual de esta moneda estadounidense en Perú.