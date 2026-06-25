Reniec 2026: Conoce cómo saber si tu acta de nacimiento, matrimonio o defunción se encuentra en el sistema

25/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Por medio de los canales oficiales del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, se dio a conocer que, la población puede verificar en minutos si su acta de nacimiento, matrimonio o defunción se encuentra inscrita en el sistema de la institución a través de un recurso digital que ayuda a simplificar el trámite en minutos.

Ahora se puede verificar el estado de los documentos a través de plataforma digital

El Reniec comunicó que, esta medida fue tomada por la institución, al dar a conocer que algunas actas de nacimiento, matrimonio o defunción aún se encuentran en municipalidades o en consulados. Por este motivo, los ciudadanos pueden verificar el estado de dichos documentos por medio de una plataforma digital en minutos.

¿Cómo saber si un acta de nacimiento, matrimonio o defunción se encuentra en Reniec?



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¿Cómo verifico si mi acta de nacimiento, matrimonio o defunción se encuentra registrada en el sistema?

El trámite se puede realizar 100% digital, sin la necesidad de acudir a una agencia de la entidad, solo se debe acceder a la página web del Reniec y dar click en la sección "verificar acta/partida". Una vez en el apartado destinado a la solicitud, se deben colocar los datos necesarios en la solicitud. Una vez completados, se podrán verificar si el documento se encuentra en Reniec.

De ser así, el usuario podrá solicitarlo de manera digital para obtener una copia vía web. En caso contrario, el usuario deberá comunicarse o acudir a la municipalidad distrital, donde se realizó el registro del nacimiento, matrimonio o defunción. Siguiendo esa línea, si el registro se llevó a cabo en el extranjero, deberá verificar con el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Paso a paso para saber si un acta se encuentra en Reniec

Para verificar si el acta de nacimiento está en el Reniec, se debe ingresar la fecha de nacimiento, nombres completos y apellidos del titular.

está en el Reniec, se debe ingresar la fecha de nacimiento, nombres completos y apellidos del titular. Para comprobar si el acta de matrimonio se encuentra en el Reniec, se debe de colocar el año y mes de matrimonio, nombres completos y apellidos del titular.

se encuentra en el Reniec, se debe de colocar el año y mes de matrimonio, nombres completos y apellidos del titular. Para constatar si el acta de defunción está en el sistema de Reniec, se debe digitar el año de defunción, nombres completos y apellidos de la persona fallecida.

Otra manera de corroborar si el acta se encuentra en el sistema es por medio de los Agentes Reniec que están en diversos distritos de la capital. Con esta opción se verifica el acta y se hace el pago por una copia certificada que tiene un costo de S/ 10.30 que se puede cancelar con tarjetas o billeteras digitales.