Sujeto que acosaba por dos años a conductora Verónica Linares fue detenido por la PNP

16/04/2023

Cansada de los constantes acosos por parte de dos sujetos, la conductora Verónica Linares acudió el sábado a la comisaría para denunciar que un hombre que la seguía constantemente intentó agredir a su esposo e incluso lo amenazó de muerte, aseguró la periodista.

Verónica Linares comunicó que Winston Ezequiel Manrique Canales, un hombre que la viene acosando desde mayo del 2021, pasó todos los límites al llegar a su domicilio aproximadamente a las 22:30 horas el último 15 de abril . Este aparentemente habría intentado golpear a su esposo.

Luego de ello, la mujer de prensa optó por llamar a la central del 105 de la Policía Nacional para realizar la denuncia en contra del sujeto que la sigue incluso hasta su centro de labores, tal como lo reportó hace dos años en su Twitter.

Acosador fue detenido

La conductora del programa noticiero contó mediante sus redes sociales que Winston Manrique fue detenido luego de solicitar ayuda a las autoridades de la Policía Nacional. En esa línea, mediante su cuenta de Twitter aseguró que estaba preocupada porque la Fiscalía lo podría dejar libre, por su supuesta enfermedad mental. Asimismo, detalló que el denunciado tiene "51 concurrencias policiales" y no es la única conductora acosada por este.

"Winston Ezequiel Manrique Canales tiene carnet del CONADIS con código de una esquizofrenia severa. Tiene 51 intervenciones policiales. 21 denuncias por acoso. Pero, como es inimputable, el Estado lo protege. ¿A nosotras quién nos protege? Anoche estuvo agresivo en mi casa (...). Está tranquilo en la comisaría. Dice que lo están maltratando. Que solo tocó el timbre de mi casa. Sabe que como otras veces NO LE VA A PASAR NADA", se lee en su post de Twitter.

Verónica es acosada desde el 2021

El 12 de mayo del 2021, Verónica Linares denunció en Twitter que era víctima de acoso de parte Winston Manrique y una persona más. La comunicadora aseguraba que hombres la buscaban en las instalaciones de América TV y que incluso uno de estos ya había ido a su casa.

No obstante, en ese tiempo decidió no denunciar el caso, ya que creyó que ambos sujetos requerían de ayuda en su salud mental. Pero, el último sábado 15 de abril, la situación se salió de control, ya que Winston Manrique recurrió a agresiones en la casa de la conductora.

"Desde hace un tiempo, dos personas con aparentes problemas mentales me buscan en el canal. Uno llegó hoy a mi casa. No he podido salir a trabajar. No quiero denunciarlo porque su lugar no es la cárcel, sino un centro de salud mental. Por favor, ayúdenme a encontrar a su familia", escribió en esa oportunidad mediante Twitter.