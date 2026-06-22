Sujeto que agredió brutalmente a barbero: "Tengo problemas familiares, me fui a cortar el pelo porque quería verme bien"

22/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La agresión contra un joven barbero de 18 años en el distrito de Los Olivos ha generado indignación luego de que el presunto agresor intentara justificar su conducta señalando que atraviesa problemas familiares y personales.

El hombre, identificado por la familia de la víctima como Andy Cristian Mendoza Muñoz, aseguró que el difícil momento que atraviesa habría influido en su comportamiento.

"Mi mamá tiene cáncer, hermano, me estoy volviendo loco, tengo problemas familiares, mi papá le debe al banco. Bueno, es muchas, muchas cosas, hermano, que tengo en la cabeza a veces", manifestó.

Asimismo, explicó que acudió a la barbería con la intención de mejorar su apariencia. "Yo me fui por cortarme el pelo, hermano, para verme bien. Solo quería verme bien, hermano", declaró.

Las declaraciones del agresor han provocado rechazo entre los familiares de la víctima y los vecinos del distrito, quienes consideran que ninguna situación personal puede justificar la violencia ejercida contra el joven.

Padre denuncia brutal golpiza y exige justicia

El padre del joven de 18 años informó que su hijo continúa bajo tratamiento médico debido a las lesiones sufridas durante el ataque. El familiar indicó que las cámaras de seguridad registraron la agresión.

"El doctor nos ha dicho que en 15 días, pero en la verdad tenemos que hacer el seguimiento de su estado, porque tiene golpes fuertes. Lo que se está hablando, se está hablando con pruebas", sostuvo.

Según explicó, el joven ni siquiera era el encargado de atender al cliente en ese momento y habría intervenido en defensa de uno de sus compañeros.

"Él estaba ese día encargado cuadrando cajas. Le dijeron que se retirara, que no le iban a cobrar el corte. Entonces, ese momento metió la mano al bolsillo y le agredió a mi hijo. De un solo puñete le dejó inconsciente", afirmó.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | El sujeto que agredió a un joven barbero de 18 años, en Los Olivos, justificó su actuar señalando que atraviesa por problemas familiares. "Me fui a cortar el pelo porque quería verme bien", señaló.



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Sueños truncados y pedido a las autoridades

La familia señaló que el joven tenía planes de ingresar a la universidad para estudiar marketing y que la agresión ha afectado seriamente sus proyectos.

"Mi hijo tiene 18 años, el futuro por delante. Quería estudiar marketing, administración de marketing de empresas. Ahora todo su sueño ha truncado por esta brutal golpiza", expresó su padre.

Además, denunció que el presunto agresor permanece en libertad y que la familia debe asumir los gastos médicos pese a sus limitados recursos económicos. La denuncia fue presentada en la comisaría Sol de Oro, mientras los familiares piden que las autoridades aceleren las investigaciones y determinen las responsabilidades correspondientes.

El caso ha reabierto el debate sobre la violencia en espacios públicos y comerciales. Aunque el agresor argumentó atravesar problemas personales, la familia de la víctima insiste en que ninguna circunstancia justifica la brutal agresión sufrida por un joven que hoy lucha por recuperarse y retomar los sueños que tenía antes del ataque.