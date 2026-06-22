Los Olivos: Hombre agrede físicamente a barberos tras no gustarle el corte de cabello que le realizaron

22/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el distrito de Los Olivos, un hombre agredió físicamente a barberos luego de estar disconforme con el corte de cabello que se le realizó. Las cámaras de seguridad del establecimiento registraron el violento acontecimiento.

Hombre agrede a trabajadores de barbería en Los Olivos

Un joven que fue identificado como Andy Mendoza Muñoz acudió a una barbería localizada en la avenida Angélica Gamarra, en el citado distrito limeño, para poder realizarse un corte de cabello.

Sin embargo, lo que era una actividad cotidiana culminó en un atroz acto de violencia contra el personal del establecimiento luego de que no estar a gusto con el nuevo look que se le realizó.

De acuerdo a las cámaras de videovigilancia del local, que lograron registrar el hecho delictivo, se observa al cliente perder el control y propinar constantes golpes a uno de los trabajadores, que si bien intenta protegerse, terminó encima de un mueble mientras recibía una lluvia de puñetes por parte del agresor.

Al percatarse de la agresión, el barbero que había realizado el corte de cabello del atacante buscó defender a su compañero, pero la situación se agravó aún más cuando el cliente agarró un ventilador y quiso lanzárselo, pero se desiste de hacerlo.

Por si fuera poco, el agresor tomó un secador de cabello y amenazó a los empleados antes de retirarse de la barbería. Uno de los afectados dialogó con la prensa para emitir sus descargos de lo sucedido.

"Me golpeó en la cien esa parte la tengo hinchada. Después me golpeó en la vista, en ese momento ya no pude abrir los ojos. Cogió las cosas de la barbería comenzó a lanzar los controles remotos, las máquinas, se llevó una secadora", narró.

Cliente de barbería fue detenido por la Policía

Según fuentes policiales, el atacante Andy Mendoza fue detenido por efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y fue trasladado a la comisaría de Sol de Oro. Ya se dio inicio a las investigaciones en su contra por lesiones físicas.

El hombre fue detenido luego de ser identificado por las cámaras el hecho violento que protagonizó. Ante los medios de comunicación admitió que exageró en su reacción y que se ha comunicado con una de las víctimas para comprar una máquina de trabajo que destruyó.

Tras quedar disconforme con el corte de cabello que se le realizó en una barbería localizada en la avenida Angélica Gamarra, en Los Olivos, un joven agredió físicamente a los trabajadores del establecimiento. De acuerdo a reportes policiales el agresor fue derivado a la comisaría de Sol de Oro.