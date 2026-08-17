Volcadura de autobús deja al menos 10 muertos y más de 20 heridos: accidente bajo investigación

17/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La volcadura de un autobús en carretera dejó al menos 10 muertos y más de 20 heridos, de acuerdo al reporte preliminar de las autoridades. Las causas del accidente se mantiene bajo investigación policial.

Volcadura de autobús turístico dejó varias víctimas

Una nueva tragedia en carretera deja en luto varias familias. De acuerdo a los últimos reportes, un autobús que llevaba a 56 personas a bordo volcó alrededor de las 4:30 de la madrugada del domingo 16 de agosto, en el kilómetro 91 de la carretera BR-040, en la zona conocida como Cascatinha, en Petrópolis.

Las autoridades precisaron que el vehículo había partido desde Belo Horizonte y trasladaba pasajeros hacia Copacabana. Por causas que todavía se investigan, el autobús se despistó durante el trayecto y terminó volcando en la región montañosa del estado de Río de Janeiro.

La emergencia activó rápidamente un amplio operativo de rescate. Bomberos, personal del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (Samu) y agentes de la Policía Rodoviaria Federal (PRF) trabajaron para retirar a los pasajeros que habían quedado atrapados.

Los reportes de la policía de Brasil detallaba, en un primer momento, que ocho personas murieron por el siniestro vial; sin embargo, la cifra aumentó posteriormente a 10 tras la muerte de dos mujeres que habían sido trasladadas en estado crítico, según precisaron medios locales como 'O Globo'.

Investigan accidente de autobús en Brasil: Reporte preliminar

Según la Policía Federal de Carreteras (PRF), el autobús del accidente pertenecía a la empresa Estrela Guía Turismo. Además, el siniestro dejó al menos 38 personas heridas, quienes fueron trasladadas al Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes y al Hospital Santa Teresa de Petrópolis para recibir atención médica oportuna.

El conductor del vehículo también resultó afectado. La Policía Civil quedó a cargo de las pericias para determinar qué provocó el accidente. Entre las hipótesis que deberán analizar los investigadores conformen avancen las diligencias aparecen una eventual falla mecánica, las condiciones de la ruta y un posible exceso de velocidad.

La carretera donde se registró la volcadura del autobús estuvo bloqueada durante la madrugada del domingo, pero ya ha sido reabierta.

Empresa de autobús volcado lamenta el accidente

A través de un comunicado, la empresa Estrela Guía expresó su profundo pesar por el accidente y ofreció sus condolencias a las víctimas, sus familias y todos los involucrados. Aclaró que cooperan con las autoridades para determinar las causas exactas de la tragedia.

Asimismo, señalaron que están tomando las medidas necesarias para brindar asistencia a las víctimas y sus familias. "En este momento de profunda angustia, pedimos respeto a la privacidad de las familias y las personas afectadas", precisó la empresa de transportes, de acuerdo a medios brasileños.

De esa manera, el accidente en Brasil sigue bajo investigación. La volcadura de un autobús de Estrela dejó al menos 10 muertos y más de 20 heridos, de acuerdo al reporte policial, quienes avanzan con las diligencias del caso.