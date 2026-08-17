Precio del dólar HOY en Perú: ¿a cuánto cotiza el tipo de cambio este lunes 17 de agosto?

17/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Mantenerse informado sobre el precio y tipo de cambio del dólar en Perú este lunes 17 de agosto, te permitirá mejores decisiones económicas. Por ello, te revelamos cuál es el comportamiento actual de la divisa en el mercado paralelo y según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

Precio del dólar hoy, 17 de agosto: ¿cuánto está?

El precio del dólar hoy en Perú es uno de los datos económicos más consultado por ciudadanos, empresas y comerciantes, debido a su impacto en diferentes actividades de la economía.

Por ello, al inicio de esta semana, quienes tienen dólares, necesitan realizar un cambio de moneda o están por concretar alguna operación internacional buscan información relacionada al comportamiento y cotización del tipo de cambio de la divisa estadounidense en el mercado cambiario peruano para tomar decisiones más acertadas y cuidar mejor su bolsillo.

En ese marco, una entidad que te permite identificar el valor de la moneda extranjera en Perú de forma diaria es la Sunat, que representa la referencia oficial utilizada en operaciones tributarias, declaraciones aduaneras y registros contables en el país. De acuerdo al portal oficial de esa institución, el tipo de cambio cotiza de la siguiente manera para este lunes 17 de agosto, precisamente para la compra y venta:

LUNES 17 DE AGOSTO Precio del dólar HOY en Perú: ¿a cuánto cotiza y cuál es el tipo de cambio este sábado 15 de agosto? Lee también COMPRA VENTA S/3,358 S/3,368

Los valores revelados líneas más arriba por el organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), revela que el dólar refleja una leve variación en comparación al último viernes 14 de agosto donde la cotización del tipo de cambio para la compra era de S/3,361 mientras que la venta presentaba un valor de S/3,371.

Ten en cuenta que durante los fines de semana, la institución no actualiza su valor los fines de semanas ni feriados. Las pequeñas variaciones en el tipo de cambio pueden representar un ahorro o un mayor gasto al momento de realizar sus operaciones.

Precio y tipo de cambio del dólar paralelo hoy

Otro dato que no puede pasar desapercibido si buscas comprar o vender la divisa estadounidense en Perú es la cotización del tipo de cambio del dólar paralelo o también conocido como 'Ocoña', aquella que se muestra en el mercado paralelo o casas de cambios, que se ve influenciado por la ley de oferta y demanda.

De acuerdo a la página de cuantoestaeldolar.pe, el tipo de cambio del dólar paralelo es la siguiente para la mañana de este lunes 17 de agosto:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/3,350 | Venta S/3,370.

Cotización del dólar paralelo hoy, 17 de agosto.

¿Por qué varía el precio del dólar en Perú?

Además de la Sunat, el precio del dólar puede ser consultado en portales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), así como en el Banco de la Nación y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Recuerda que el valor de la divisa puede variar conforme pasen las horas debido a distintos factores nacionales e internacionales; entre ellos, el comportamiento de los mercados internacionales, las decisiones de política monetaria y las tasas de interés de la Reserva Federal de EE. UU. (FED), la intervención del BCRP, precio de las commodities.

Revisar el precio del dólar hoy en Perú permite tomar decisiones financieras más acertadas. Comparar el tipo de cambio en el mercado oficial y paralelo te ayudará a identificar si es el mejor momento para comprar o vender la divisa estadounidense este lunes 17 de agosto.