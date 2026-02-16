Lis Padilla rompe en llanto al recibir inesperada sorpresa de su novia: "El amor más bonito que he vivido"

16/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Este 14 de febrero, Lis Padilla rompió en llanto al recibir una romántica sorpresa de su novia, Tania Pinedo, una escena cargada de emoción que quedó registrada en redes sociales y que rápidamente se volvió viral entre sus seguidores.

Lis Padilla recibe inesperada sorpresa de su novia

Todo ocurrió la noche del 14 de febrero, cuando la tiktoker regresaba a su vivienda sin imaginar lo que estaba a punto de pasar.

De pronto, un grupo de mariachis apareció frente a su casa y comenzó a tocar en su honor. La sorpresa fue organizada por su pareja, Tania Pinedo, quien preparó el detalle para celebrar su primer San Valentín juntas.

Apenas escuchó la música, Lis Padilla no pudo contener las lágrimas. En las imágenes que ella misma difundió en redes, se le ve visiblemente emocionada, llevándose las manos al rostro mientras intenta procesar el romántico detalle.

Junto al video, la creadora de contenido publicó un mensaje que resume lo que significó ese momento para ella: "Este 14 de febrero marcó mi corazón para siempre. Nuestro primer San Valentín juntas, con mariachi y con el amor más bonito que he vivido. Si esto es el inicio, prometo cuidarlo todos los días, mi amor".

La reacción no tardó en multiplicarse entre sus seguidores, quienes celebraron el detalle y resaltaron lo natural y genuina que se mostró la influencer en medio de la sorpresa.

Poco después, la propia Tania respondió en la publicación con una frase breve, pero cargada de significado: "Siempre serás la protagonista de nuestra historia. Love u".

@lispadilla6 Este 14 de febrero marcó mi corazón para siempre. Nuestro primer San Valentín juntas, con mariachi y con el amor más bonito que he vivido. 💕 Si esto es el inicio, prometo cuidarlo todos los días mi amor @Pinedo 🤍 ♬ sonido original - lis padilla

Historia de amor de Lis Padilla y su novia

La serenata no fue el único detalle romántico que intercambió la pareja durante estas fechas. Días antes, Tania ya había adelantado parte de la celebración con un regalo que incluyó un peluche, chocolates y rosas, un detalle que Lis también mostró en sus redes.

La relación se hizo pública a finales de 2025, cuando la tiktoker confirmó que tenía novia, noticia que sorprendió a buena parte de su comunidad digital.

Desde entonces, ambas han compartido viajes, salidas y contenido juntas, principalmente en TikTok, donde su historia se ha vuelto una de las más comentadas entre los seguidores de la influencer.

Así, Lis Padilla rompió en llanto al recibir una inesperada sorpresa de su novia durante la celebración de San Valentín, una serenata que selló un momento clave en su relación y que quedó registrado como uno de los episodios más emotivos que la influencer ha compartido con su comunidad.