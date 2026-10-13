Sutep confirma paro convocado para el 29 de octubre: "Queremos presupuesto para la educación"

13/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, Lucio Castro, secretario general del Sutep, confirmó que se mantiene el paro convocado para el próximo 29 de octubre. El dirigente explicó que la principal demanda del magisterio es un mayor presupuesto para el sector Educación.

Sutep ratifica paro docente para exigir mayor presupuesto educativo

Lucio Castro confirmó que el paro docente se realizará el próximo 29 de octubre para exigir un aumento del presupuesto anual destinado al sector educativo y atender sus principales necesidades.

"El paro está en pie, por un tema central, presupuesto para la educación. Eso significa, mejores escuelas, alimentación, recursos tecnológicos, equidad en el aula, dignificación de trabajadores. El Gobierno está diciendo poco. El presupuesto del próximo año, en la educación de manera integral, hay poco o nada", afirmó.

Castro cuestiona prioridades del Gobierno en materia educativa

Además, el representante cuestionó que la mandataria Fujimori y el ministro Chang no prioricen las principales necesidades del sector educativo. Asimismo, aseguró que el gremio docente defenderá el cumplimiento de lo establecido en la Constitución.

"La presidenta y el ministro de Educación están señalando cosas efectistas, y está bien, pero, el tema de fondo no se está abordando. La reflexión que quiere hacer el magisterio es que prioricen la educacion, otorgando el presupuesto que la Constitución indica", añadió.

Sutep advierte que presupuesto educativo no alcanzaría meta constitucional

En ese sentido, Castro señaló que el presupuesto destinado al sector educativo asciende a aproximadamente S/ 48 mil millones, pero sostuvo que, según la Constitución, debería ser mayor. Además, advirtió que tampoco se alcanzaría el monto requerido en 2027.

"Este 2026, el presupuesto es poco más de 48 mil millones de soles que equivale al 4,9% del PBI, la Constitución dice que debe ser 6%. El próximo año están dando poco más de 49 mil millones, pero no cumple. Si vemos el tema de deficit de infraestructura, así no arreglamos el país. Si vemos la alimentación para combatir la anemia, con hambre no se aprende...", sostuvo.

En conversación con Exitosa, Lucio Castro, secretario general del Sutep, ratificó la convocatoria al paro docente del próximo 29 de octubre. Según explicó, la medida busca exigir un incremento de los recursos destinados al sector educativo.