Temblor HOY 20 DE ABRIL en Perú: ¿Qué magnitud tuvo el sismo reportado esta tarde?

20/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Sismo sacude Perú en la tarde de este lunes 20 de abril: Conoce cuál fue la magnitud, el epicentro y todos los detalles del último temblor que sorprendió a la ciudadanía, según el más reciente boletín informativo del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Sismo sentido hoy: ¿Cuál fue la magnitud?

Nuestro país se encuentra sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico", una zona de alta actividad sísmica y volcánica, lo que ocasiona que los temblores sean recurrentes en nuestro país y uno se sintió la tarde de este lunes 20 de abril, según el Centro Sismológico Nacional, entidad encargada del monitoreo de la actividad sísmica que afecta al territorio nacional.

A través de sus redes sociales, el Centro Sismológico Nacional (Censis) del IGP, dio a conocer que el sismo que alertó a la ciudadanía, alrededor de las 17:42 p.m. de hoy, fue de magnitud 4.3 y se registró a 85 km al SO de Ica, Ica - Ica.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0219

Fecha y Hora Local: 20/04/2026,17:42:44

Magnitud: 4.3

Profundidad: 23 km

Latitud: -14.47

Longitud: -76.40

Referencia: 85 km al SO de Ica, Ica - Icahttps://t.co/D0JLhmjrj9 — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) April 20, 2026

Recomendaciones del Indeci

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) reiteró la necesidad de contar con una mochila de emergencia equipada con agua, alimentos no perecibles, linterna, radio portátil, botiquín y documentos importantes. Asimismo, recomendó identificar las zonas seguras dentro de cada vivienda, participar en simulacros nacionales y establecer un plan familiar de evacuación.

Durante un sismo, se aconseja mantener la calma, evitar correr, no usar ascensores y protegerse en lugares seguros como columnas o estructuras firmes. Tras el movimiento, es importante revisar las instalaciones de gas y electricidad para prevenir accidentes.

Este último sismo registrado este lunes 20 de abril se suma a la serie de movimientos telúricos que se han sentido en distintas regiones del país en los últimos días.

La prevención es importante

Diversas instituciones brindan recomendaciones ante los movimiento telúricos tal como la Policía Nacional del Perú (PNP) que recomendó los implementos necesarios a tener en una mochila de emergencia. Entre los objetos se encuentran: agua, comida enlatada, copia de las llaves, silbatos, ropa y mantas, kit de aseo personal, botiquín, linternas, pilas y copias del DNI.

#PoliDatos 🎒 | Recuerda: Durante un #temblor, no pierdas la calma. Un #sismo no avisa, pero si podemos estar listos para tener lo necesario. En esta gráfica te aconsejamos lo que deberías tener en tu mochila de emergencia.#VidaQueCuidaTuVida pic.twitter.com/J5dDhgjBFy — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) February 26, 2026

Ante los sismos que se registran en Perú, las autoridades exhortan a la ciudadanía participar en los simulacros nacionales para saber cómo actuar ante un evento similar como el último temblor que se sintió este lunes 20 de abril, con una magnitud de 4.3 en Ica.

La constante actividad sísmica es un recordatorio de que la preparación ciudadana es clave para reducir riesgos y enfrentar con seguridad cualquier eventualidad.