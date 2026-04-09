Fuerte temblor sacude Perú HOY jueves 9 de abril: ¿Cuál fue el epicentro y magnitud del sismo?

09/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A cuatro días de Elecciones Generales 2026, un nuevo sismo alarmó a la población la noche de este jueves 9 de abril. Según el más reciente boletín informativo del Instituto Geofísico del Perú (IGP), conoce el epicentro y la magnitud del último temblor.

De acuerdo al último reporte del Centro Sismológico Nacional, el nuevo movimiento telúrico se sintió con regular intensidad a las 6:57 p.m., alertando a los ciudadanos de la capital.

Último sismo remeció Lima este jueves: Magnitud y epicentro

Nuestro país se encuentra sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico", una zona de alta actividad sísmica y volcánica, lo que ocasiona que los temblores sean recurrentes en nuestro país y uno se sintió la tarde de este viernes 2 de abril, precisamente a las 15:01 pm., según el Centro Sismológico Nacional, entidad encargada del monitoreo de la actividad sísmica que afecta al territorio nacional.

.@sismos_Peru_IGP informa sismo de magnitud 4.9 ocurrido a 28 km al S de Mala, Cañete - Lima. pic.twitter.com/2WEclKJF2e — COEN - INDECI (@COENPeru) April 10, 2026

Según el reporte sísmico del IGP, la magnitud del sismo fue de 4.9 grados en la escala de Richter, con una profundidad de 56 km.

Esta vez, la tierra tembló en Lima, en el distrito de Mala ubicado en la provincia de Cañete, siendo clasificado en la escala IV de intensidad de Mercalli, de acuerdo al COEN.

Es importante mencionar que el epicentro se ubicó en el mar peruano.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0195

Fecha y Hora Local: 09/04/2026,18:57:47

Magnitud: 4.9

Profundidad: 56 km

Latitud: -12.89

Longitud: -76.73

Intensidad: IV Mala

Referencia: 28 km al S de Mala, Cañete - Limahttps://t.co/m9t6pE5Czn — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) April 10, 2026

Ante esta situación, las autoridades les recuerdan tener siempre en casa una mochila de emergencia que debe llevar elementos que puedan ayudar en situaciones de sismos y otros desastres naturales.

No deben faltar utensilios como alcohol o desinfectante, medicinas, pastillas, vendas, curitas, toallas, frazadas, agua embotellada, alimentos enlatados, linterna y radio a pilas.

Recomendaciones del Indeci

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) reiteró la necesidad de contar con una mochila de emergencia equipada con agua, alimentos no perecibles, linterna, radio portátil, botiquín y documentos importantes. Asimismo, recomendó identificar las zonas seguras dentro de cada vivienda, participar en simulacros nacionales y establecer un plan familiar de evacuación.

Durante un sismo, se aconseja mantener la calma, evitar correr, no usar ascensores y protegerse en lugares seguros como columnas o estructuras firmes. Tras el movimiento, es importante revisar las instalaciones de gas y electricidad para prevenir accidentes.

Este último sismo registrado este jueves 9 de abril se suma a la serie de movimientos telúricos que se han sentido en distintas regiones del país en los últimos días.

Aunque no se reportaron daños, el evento recuerda la vulnerabilidad sísmica del Perú y la importancia de la prevención como herramienta fundamental para proteger a la población. La constante actividad sísmica es un recordatorio de que la preparación ciudadana es clave para reducir riesgos y enfrentar con seguridad cualquier eventualidad.