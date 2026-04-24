Temblor HOY 24 DE ABRIL en Perú: ¿Qué magnitud tuvo el sismo reportado esta mañana?

24/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo sismo remeció al Perú hoy, viernes 24 de abril, según el reciente informe oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Descubre dónde fue el epicentro exacto de este movimiento telúrico y además, conoce cómo actuar ante una situación similar o de mayor magnitud.

Temblor hoy en Perú: ¿Cuál fue su magnitud?

El Perú se encuentra sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico", una zona de alta actividad sísmica y volcánica, lo que ocasiona que los temblores sean recurrentes en nuestro país y uno se sintió la madrugada de este viernes 24de abril, precisamente a las 11:18 a.m., según el Centro Sismológico Nacional, entidad encargada del monitoreo de la actividad sísmica que afecta al territorio nacional.

De acuerdo con el más reciente reporte revelado en sus redes sociales, el movimiento telúrico, sentido esta mañana, tuvo una magnitud de 3.7 con el punto de referencia a 65 km al S de Ilo, Ilo - Moquegua.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0227

Fecha y Hora Local: 24/04/2026,11:18:19

Magnitud: 3.7

Profundidad: 33 km

Latitud: -18.21

Longitud: -71.50

Intensidad: II Ilo

Referencia: 65 km al S de Ilo, Ilo - Moqueguahttps://t.co/nyWDyTqWcm — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) April 24, 2026

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