Alejandra Baigorria continúa con sus planes de tener un HIJO con Said Palao: "Seguimos intentando"

29/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Alejandra Baigorria continúa en la búsqueda de formar la familia que tanto ha anhelado durante toda su vida. Después de casarse por civil y religioso con Said Palao y superar un ampay donde el chico reality aparecía de fiesta en un yate con otras mujeres, la empresaria aseguró que sigue en sus planes tener un hijo con él y que ambos lo están buscando activamente.

Alejandra quiere ser mamá junto a Said

Recientemente, la rubia anunció la expansión de sus negocios de ropa y salones de belleza. Sin embargo, siempre hace una pausa para declarar ante los medios de comunicación, que frecuentemente le preguntan no solo por su faceta como empresaria, sino también por su relación amorosa.

En una de sus declaraciones, Alejandra indicó que comparte los gastos de la casa con Said, dejando en claro que las parejas pueden formar y establecer su dinámica económica como mejor les parezca. También fue consultada sobre la posibilidad de tener un hijo con su esposo y se mostró muy emocionada.

"Vamos a ver, si se da, se da; si no, seguimos intentando ", dejó Alejandra ante las cámaras de 'América Espectáculos'.

Cabe resaltar que no es la primera vez que la rubia se refiere al tema, ya que en anteriores oportunidades ha expresado su deseo de convertirse en madre próximamente. Incluso, poco antes del ampay de Said, se sometió a un chequeo de fertilidad para conocer cómo estaba su organismo y poder encargar a su bebé próximamente.

Alejandra divide gastos con Said

En una reciente rueda de prensa, la 'Gringa de Gamarra' habló sobre varios temas, incluyendo la polémica que se ha formado en torno a que fue incluida en un reportaje donde se acusaba a influencers de viajar a África y mostrar a niños en extrema pobreza, con la única finalidad de generar visualizaciones y engagement.

La mujer de negocios también fue consultada sobre la dinámica de las parejas que pagan todas las cuentas a medias. Según dijo, cada relación es independiente y libre de manejar sus propios términos, de acuerdo con sus posibilidades y el momento de sus vidas en el que se encuentren.

"Yo creo que cada pareja toma sus propias decisiones y no hay que meterse. Son acuerdos personales y depende de cada quien (...) depende si recién están saliendo, si están casados, eso depende de cada pareja. Cada acuerdo es diferente", dijo.

Al ser consultada sobre cómo divide los gastos en su casa con Said Palao, Alejandra indicó que ambos se apoyan mutuamente, ya que esa es una de las cosas que les enseñaron en las charlas prematrimoniales. Baigorria dejó en claro que el matrimonio es para unir fuerzas en los momentos más difíciles y también disfrutar de los momentos más felices y llenos de prosperidad.