Magaly llama 'hipocritona' y 'doble cara' a Gisela en medio de presunto junte: "Me da cólera"

29/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly Medina volvió a arremeter contra Gisela Valcárcel luego de conocer las condiciones que la conductora planteó para concretar un posible encuentro entre ambas. La 'Urraca' no ocultó su molestia y calificó de "hipocritona" y "doble cara" a la rubia, reavivando así una antigua rivalidad de la televisión peruana que se hasta ahora se sigue desarrollando.

Magaly 'chanca' a Gisela por presunto junte

Durante la emisión de 'Magaly TV, La Firme', la periodista cuestionó que Gisela haya dejado abierta la posibilidad de reunirse con ella, pero estableciendo previamente dónde debería realizarse. Para la 'Urraca', esta postura resulta contradictoria, especialmente porque considera que durante años ambas han mantenido posiciones distantes y no han mostrado una verdadera intención de acercamiento.

"Es tan doble cara que dice 'sí, pero primero que venga a mi casa'. Así hemos estado durante años (...) A mí me da colera la gente hipocritona" y "A mí me revienta la hipocresía de la gente, si yo no quiero reunirme contigo, lo digo", expresó.

Además, Magaly recordó un episodio ocurrido años atrás, cuando el productor Ney Guerrero habría intentado reunirlas con motivo de una causa benéfica. Según la periodista, Gisela no aceptó aquella propuesta. Por ello, consideró que ahora no corresponde presentar públicamente la posibilidad de un encuentro como si se tratara de una iniciativa nueva.

La conductora de ATV también cuestionó que Gisela planteara la posibilidad de invitarla a su propio espacio. Desde su perspectiva, cuando alguien realmente quiere reunirse con otra persona, debería expresarlo de manera directa y sin establecer condiciones que terminen limitando el encuentro. Esa situación fue precisamente la que generó su fuerte reacción en televisión.

Gisela abre la posibilidad de juntarse con Magaly

Horas antes, Gisela había abordado el tema durante su participación en el podcast 'Sin más que decir', de María Pía Copello. La popular conductora explicó que no había recibido una invitación de Magaly, pero que evaluaría aceptarla si esta finalmente llegaba. Incluso, dejó abierta la posibilidad de realizar ella misma la invitación.

"A mí no me han invitado. Yo contemplaré la posibilidad si un día me invitan y diré sí o no, pero quizá le invito a mi pódcast", dijo.

Sin embargo, Gisela sorprendió al revelar dónde preferiría concretar el esperado encuentro: en su casa y mediante su plataforma de streaming. La propuesta generó la respuesta inmediata de Magaly y volvió a colocar a ambas figuras frente a frente, aunque esta vez a través de declaraciones públicas y con un posible reencuentro todavía sin fecha.