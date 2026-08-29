Alejandra Baigorria defiende el 50/50 y revela cómo pagan las cuentas con Said: "En las buenas y en las malas"

29/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Alejandra Baigorria generó controversia al hablar sobre uno de los temas que más comentarios está generando en los últimos días: el pago de las cuentas 50/50. La empresaria dio a entender que apoya esta dinámica económica en las parejas y también reveló cómo manejan los gastos en su matrimonio con Said Palao.

¿Alejandra divide gastos con Said?

En una reciente rueda de prensa, la 'Gringa de Gamarra' habló sobre varios temas, incluyendo la polémica que se ha formado en torno a que fue incluida en un reportaje donde se acusaba a influencers de viajar a África y mostrar a niños en extrema pobreza, con la única finalidad de generar visualizaciones y engagement.

La mujer de negocios también fue consultada sobre la dinámica de las parejas que pagan todas las cuentas a medias. Según dijo, cada relación es independiente y libre de manejar sus propios términos, de acuerdo con sus posibilidades y el momento de sus vidas en el que se encuentren.

"Yo creo que cada pareja toma sus propias decisiones y no hay que meterse. Son acuerdos personales y depende de cada quien (...) depende si recién están saliendo, si están casados, eso depende de cada pareja. Cada acuerdo es diferente", dijo.

Al ser consultada sobre cómo divide los gastos en su casa con Said Palao, Alejandra indicó que ambos se apoyan mutuamente, ya que esa es una de las cosas que les enseñaron en las charlas prematrimoniales. Baigorria dejó en claro que el matrimonio es para unir fuerzas en los momentos más difíciles y también disfrutar de los momentos más felices y llenos de prosperidad.

"Somos entre esposos , dividimos gastos en algunas cosas. Somos un matrimonio y cuando llevamos las charlas con el padre, nos dijo que hay que estar en las buenas y en las malas. Dios quiera que en algún momento nos esté yendo bien a ambos, y Dios quiera que sí, en algún momento le vaya mal a uno, el otro esté para apoyar, para eso es un matrimonio, ¿si no para qué te casas? ", sentenció.

Es así que, las declaraciones de Alejandra Baigorria reflejan una postura flexible frente al debate sobre las finanzas en pareja. La empresaria considera que no existe una fórmula única para distribuir los gastos y que cada relación debe establecer sus propios acuerdos. En su caso, explicó que ella y Said Palao comparten algunas responsabilidades económicas y priorizan el apoyo mutuo, especialmente en los momentos complicados, como parte de su vida matrimonial.