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Coincidieron en ciertos puntos

Juntos Por el Perú no ha hecho una alianza con Antauro Humala: "No tiene partido", aclara Anahí Durand

Anahí Durand, candidata al Senado por Juntos Por el Perú, aseguró que su partido no ha establecido una alianza con Antauro Humala debido a que este no tiene una organización política.

Juntos Por el Perú no ha hecho una alianza con Antauro Humala
Juntos Por el Perú no ha hecho una alianza con Antauro Humala (Foto: Composición Exitosa)

05/05/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 05/05/2026

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En diálogo con Exitosa, la candidata al Senado por Juntos Por el Perú, Anahí Durand, aseguró que su partido no ha establecido una alianza con Antauro Humala, puesto a que el líder etnocacerista no tiene una organización política. No obstante, indicó que se le invitó a participar en la propuesta de Roberto Sánchez porque "han coincidido en ciertos puntos".

Aclara la relación entre Antauro Humala y JPP

La también vocera de JPP aclaró cuál es la relación que guarda el partido político con el hermano del expresidente Ollanta Humala, debido a que recientemente ha mostrado su apoyo al candidato presidencial Roberto Sánchez.

"Para esta etapa se han nombrado algunos voceros políticos, también voceros técnicos porque yo soy parte de ese equipo y efectivamente el señor Anaturo Humala no está en esa responsabilidad. Todo el fin de semana se ha evocado a poner la figura de Antauro en el centro como si fuera el cuadro más importante de Juntos Por el Perú y no es así", explicó.

En esa línea, aclaró que si bien estuvo acompañando en la primera etapa del proceso electoral solo se ha limitado a ello. Añadió que Humala Tasso tampoco tiene candidatos electos al Senado por el partido. Además, se refirió acerca de cuál será el papel del líder etnocacerista debido a que trascendió que existe una alianza con él.

"Es importante remarcarlo, no hay una alianza, él no tiene partido. Lo que se hizo fue una invitación, que él mismo lo reconoce y agradece en una entrevista. Se le invitó a participar como parte de el acuerdo de Juntos Por el Perú. Eso es lo que él ha remarcado, se ha coincidido en ciertos puntos que tienen que ver por ejemplo con la nueva Constitución, con el desarrollo del Estado nacional", indicó.

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Preocupados por "campaña de judicialización" electoral

De otro lado, Anahí Durand resaltó que en Juntos Por el Perú se encuentran "muy preocupados" porque consideran que "se ha empezado una campaña de judicialización".

"Podría termnar derivando en un nuevo aplazamiento de la segunda vuelta. Ayer vimos que hay una serie de amparos que ha presentado Renovación Popular en el Noveno Juzgado además de la acción que ha presentado Reggiardo con la plata de todos los limeños para seguir impugnando los resultados que se niegan a reconocer", manifestó.

Como vemos, Anahí Durand, candidata al Senado de Juntos Por el Perú aclaró que su partido no ha establecido algún tipo de alianza con Antauro Humala, aunque sí afirmó que se le invitó debido a que con Roberto Sánchez  "han coincidido en ciertos puntos".

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