JPP destaca incorporación del exfiscal José Domingo Pérez a su campaña electoral: "Aporta mucho"

05/05/2026 / Exitosa Noticias / Política

La candidata al Senado por Juntos Por el Perú, Anahí Durand Guevara, se refirió este martes 05 de mayo en Exitosa sobre la incorporación al equipo técnico de su partido político del exfiscal José Domingo Pérez Gómez.

En entrevista para el programa "Hablemos Claro", la también exministra de la Mujer destacó la presencia del exintegrante del 'Equipo Especial Lava Jato' del Ministerio Público dentro la campaña electoral del candidato presidencial Roberto Sánchez Palomino, quien iría a segunda vuelta electoral con Keiko Fujimori Higuchi, el próximo domingo 7 de junio.

Pieza clave para plan de reforma de justicia

Como se recuerda, a finales de abril último, el propio aspirante a Palacio de Gobierno comunicó a través de sus redes sociales la incorporación del exfiscal, a fin de "impulsar un amplio proceso democrático de reforma integral del sistema de justicia y lucha implacable contra la corrupción".

Pérez Gómez fue destituido del cargo por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) a mediados de marzo del 2026 y pese a anunciar la presentación de un recurso de nulidad para revertir su situación, previo a las elecciones generales se convirtió en el nuevo abogado defensor del expresidente Pedro Castillo Terrones, sentenciado en noviembre del 2025 a más de 11 años de cárcel por el delito de conspiración para la rebelión por su intento de golpe de Estado.

En ese sentido, Anahí Durand no solo saludó el fichaje del exrepresentante del Ministerio Público, al señalar que es considerado "una pieza clave" dentro de la propuesta de reforma del sistema de justicia que tiene Juntos Por el Perú en su Plan de Gobierno. Asimismo, destacó la investigación realizada en el marco del caso 'Cócteles'.

"José Domingo aporta mucho con todo su conocimiento del sistema de justicia, va a ser una pieza clave, está siendo ya una pieza clave para una propuesta de reforma del sistema de justicia, no va a ser único obviamente, y creo que eso es un poco el tipo de medidas que queremos asumir, con posibilidad de tener reformas sustantivas en sectores claves", indicó.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | En diálogo con Exitosa, la candidata al Senado por Juntos por el Perú, Anahí Durand, destacó la incorporación de José Domingo Pérez a la campaña de Roberto Sánchez. En ese sentido, señaló que su participación aporta significativamente y lo consideró una... pic.twitter.com/K9nFFIx2BB — Exitosa Noticias (@exitosape) May 5, 2026

Confiep cuestiona labor del exfiscal por su trabajo en el 'Equipo Especial' del Ministerio Público

Quien se mostró en contra del trabajo realizado por el exfiscal José Domingo Pérez fue el presidente de la Confiep, Jorge Zapata, al afirmar que su labor dentro del 'Equipo Especial Lava Jato' han afectado sus ganas de incursionar en la política nacional.

"Hemos destruido las ganas de entrar más directamente en política y de apoyarla por el nefasto trabajo que hizo este grupo especial de fiscales, sobre todo con este señor José Domingo Pérez", sostuvo.

En ese sentido, sostuvo que el Perú, a nivel general, se encuentra en crecimiento económico, pero "no todos los sectores pueden apreciarlo", debido a que el "país se encuentra fracturado". Asimismo, cuestionó que los últimos gobiernos hayan financiado proyectos en vez de atender las demandas que exige la población para mejorar su calidad de vida.

"Te doy algunas cifras: 67 000 millones de soles en obras paralizadas, 25 000 millones en corrupción, 20 000 millones tirados al agua en Petroperú. Con 112 000 millones hubiéramos dado una casa digna a todos los peruanos (...) Hemos despilfarrado la plata, la hemos botado", aseveró a Exitosa este martes 05 de mayo.

La presencia del exfiscal Domingo Pérez genera polarización entre el sector privado y el sector de izquierda por su labor en el Ministerio Público, en medio de una segunda vuelta electoral que debe realizarse el domingo 7 de junio.