VMT: Policía incauta más de cinco toneladas de pirotécnicos almacenados en una licorería

13/12/2025 / Exitosa Noticias / Policial

En Villa María del Triunfo (VMT), la Policía Nacional del Perú incautó cerca de cinco toneladas de pirotécnicos hallados dentro de una vivienda que también operaba como licorería, en un operativo que busca frenar el comercio ilegal de estos productos peligrosos.

PNP incauta pirotécnicos en VMT

La intervención se realizó en el distrito de Villa María del Triunfo, donde la Policía Nacional del Perú dio un golpe fuerte al comercio ilegal de pirotécnicos.

🔴🔵Lo que parecía una licorería común en VMT escondía un gran riesgo para los vecinos. Durante un operativo, la Policía incautó más de cinco toneladas de pirotécnicos de alta peligrosidad.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 34 SD - 734 HD

🌐... pic.twitter.com/QMQsAHWnTd — Exitosa Noticias (@exitosape) December 13, 2025

Dentro de la sala de una vivienda, que además funcionaba como licorería, se encontraron cerca de cinco toneladas de artefactos pirotécnicos, muchos de ellos altamente peligrosos.

El operativo se llevó a cabo gracias al trabajo de inteligencia policial y contó con la presencia de autoridades del Ejecutivo.

Pirotécnicos pudieron causar tragedia

Según lo informado durante la intervención, los pirotécnicos estaban almacenados en una vivienda ubicada en el sector Nueva Esperanza, en Villa María del Triunfo.

El lugar no contaba con ninguna medida de seguridad adecuada y se encontraba rodeado de otras casas, lo que representaba un riesgo enorme para los vecinos.

El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, explicó la gravedad de lo encontrado y alertó sobre el peligro que significaba este almacenamiento ilegal.

"Gracias al servicio de inteligencia de la Policía Nacional, se ha incautado una cantidad inmensa de cajas de pirotécnicos, pero pirotécnicos denominados bazooka, que son sumamente peligrosos y que necesitan un permiso especial no solamente para manipularlos, sino también para trasladarlos y para almacenarlos", señaló.

El premier también remarcó que el material estaba guardado en la sala de una vivienda alquilada para ese fin, lo cual ponía en riesgo a toda la manzana. "De haber generado una chispa, hubiera estallado la manzana entera", agregó.

Pirotécnicos incautados pasarán revisión de UDEX

Durante el operativo, la Policía logró incautar 250 cajas de artefactos pirotécnicos, lo que equivale a un aproximado de cinco toneladas. Así lo detalló el jefe policial Manuel Vidarte, quien brindó más información sobre la magnitud del decomiso.

"Estamos tomando 250 cajas en las que hace un aproximado de 5 toneladas de artefactos pirotécnicos", indicó.

Además, se informó que, de acuerdo con Sucamec, el valor comercial de toda esta mercadería ascendería a 200 mil soles, lo que confirma que se trataba de un negocio ilegal de gran escala.

Como resultado de la intervención, una persona fue detenida y será puesta a disposición de la dependencia policial correspondiente en la zona. El caso ya fue comunicado al fiscal de turno, quien asumirá la investigación.

Los artefactos pirotécnicos serán revisados por personal especializado de UDEX, que tomará muestras de cada caja antes de definir su destino final, el cual será en los depósitos autorizados de la Sucamec.

Este operativo en VMT permitió retirar de circulación cerca de cinco toneladas de pirotécnicos almacenados de manera ilegal en una vivienda que funcionaba como licorería.