Deportista fue hallada sin vida tras los terremotos en Venezuela: Esto es lo que se sabe

27/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Tragedia en Venezuela. Se confirmó que una querida deportista y promesa del tenis fue hallada sin vida bajo los escombros tras los terremotos que azotaron el país el último miércoles 24 de junio.

Terremotos en Venezuela: Muere joven tenista

Venezuela se encuentra bajo estado de emergencia por los dos terremotos, uno de magnitud 7.2 y otro de 7.5, que se registraron en la tarde del 24 de junio. El Gobierno de ese país precisó que, lamentablemente, el número de muertos por la tragedia sigue aumentando hasta reportarse, hasta la fecha, a más de 900 muertos y más de 3 mil heridos.

Miles de familias se han visto afectadas por los dos fuertes movimientos telúricos, que no solo cobraron la vida de varias personas, sino que dejaron en escombros cientos de edificios en diversas regiones venezolanas, entre ellas La Guaira, una de las zonas más afectadas.

En medio de las labores de búsqueda y rescate que siguen en marcha, se dio a conocer una devastadora noticia para el mundo deportivo, no solo venezolano, sino también a nivel internacional.

A través de su cuenta oficial de X, la Federación Venezolana de Tenis (FVT) confirmó el fallecimiento de la tenista juvenil Gabriela Orfao, de 17 años, quien perdió la vida a consecuencia de los terremotos que afectaron a Venezuela.

Emotivos mensajes de despedida a Gabriela Orfao

De acuerdo al comunicado de la FVT, Gabriela Orfao era considerada una de las jóvenes promesas del tenis venezolano y participado en diversos torneos nacionales e internacionales, destacando por su desarrollo dentro del circuito juvenil. Según precisaron, la medallista fue hallada bajo los escombros de un edificio en la que se encontraba.

La institución no dudó en expresar sus condolencias a los familiares de la joven tenista que representó al estado de Carabobo en diversas competencias nacionales, por su pérdida.

"Expresamos nuestro más sentido pésame a Valentina Negrillo por el fallecimiento de su padre, Victor Negrillo, y a la Familia Orfao por la dolorosa partida de su hija, Gabriela Orfao. Toda la familia del beach tennis los abraza con el alma y eleva sus oraciones por su descanso eterno. Mucha fuerza y consuelo en este difícil momento", se lee en la publicación.

Tenista venezolana encontrada bajo escombros

Gabriela Orfao era una jugadora de tenis de playa que había logrado destacar desde temprana edad por sus resultados en competencias juveniles y nacionales. Su nombre era conocido dentro de los circuitos deportivos de Venezuela, donde era considerada una de las principales exponentes emergentes de la disciplina gracias a sus actuaciones en los últimos años.

Su muerte ha generado profunda consternación en el ámbito deportivo venezolano e internacional. Sus seguidores se sumaron al dolor y expresaron su pesar por la muerte de Gabriela Orfao en los terremotos que azotaron el país el 24 de junio.