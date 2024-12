¡Terrible! Hallan cuerpo de un menor sin vida en el río Rímac: Madre denuncia que no recibió atención en comisaría

Una trágica escena conmocionó a los vecinos del distrito del Rímac cuando el cuerpo de un menor de aproximadamente 13 años fue encontrado sin vida tras varios días de desaparición.

El cadáver fue hallado en las aguas del río Rímac, donde hasta el momento su identidad no ha sido revelado, mientras que las autoridad sigan las investigaciones.

El rescate fue realizado por personal de la Policía Nacional del Perú (PNP), desde las diez de la mañana quienes llegaron al lugar tras ser alertados por transeúntes que divisaron el cuerpo entre las rocas.

La madre del menor se encontraba en el lugar profundamente afectada por la situación. En medio de su dolor, denunció que acudió a una comisaría de la zona para pedir ayuda en la búsqueda de su hijo, pero afirmó que no recibió atención por parte de los agentes.

El equipo de rescate de la PNP trabajó durante varias horas para recuperar el cuerpo del menor, que había sido arrastrado por la corriente del río Rímac.

Según las primeras investigaciones, el menor habría desaparecido el día anterior, lo que llevó a su madre a buscar desesperadamente ayuda en la comisaría de San Andrés.

El cuerpo se encontraba en descomposición de casi 4 días, las autoridades aún no han confirmado las circunstancias exactas del deceso y están a la espera de los resultados de la necropsia de ley.

La denuncia de la madre sobre la presunta falta de atención en la comisaría ha generado indignación entre los familiares, quienes exigen explicaciones por parte de las autoridades policiales.

"Mi hijo sufría de depresión y estaba medicado, cuando pedí ayuda no me la recibieron solo me dijeron porque lo dejaste salir si estaba enfermo es lo que me respondieron". declaró la madre del menor entre lágrimas.