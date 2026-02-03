La Perla: Sicario acribilla a barbero venezolano de más de cinco balazos a pocos metros de su domicilio

03/02/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

La Provincia Constitucional del Callao se tiñó de sangre luego de que en el distrito de La Perla, un barbero de nacionalidad extranjera fue asesinado a balazos en plena vía pública, tan solo a una cuadra del Cuartel General de La Marina de Guerra del Perú.

Acribillan a barbero extranjero en La Perla

La tarde del último lunes 2 de febrero, un joven que se desempeñaba como barbero perdió la vida tras recibir más de cinco impactos de bala, a pocos metros de su casa en La Perla, cuando se encontraba en las inmediaciones de una bodega.

El hecho de sangre se registró exactamente en el cruce de la avenida Pacífico con la calle Sevilla, alrededor de las cinco de la tarde. La víctima mortal identificada como Óscar José Salgado Chasín, de 27 años, estaba esperando que lo atiendan en el establecimiento.

De acuerdo a testigos, al frente de esta tienda se situaba estacionada una camioneta de color blanco, de la cual descendió un sujeto con indumentaria de color negro y a sangre fría abrió fuego en varias oportunidades contra el ciudadano venezolano provocando su muerte de forma instantánea.

Cabe señalar que, luego de perpetrar el asesinato, el homicida huyó en la camioneta que lo esperaba a unos solos metros. Por su parte, los vecinos de la zona manifestaron que, el occiso era padre de una menor de aproximadamente 10 años.

"Estaba el chico que supuestamente es de nacionalidad venezolana, barbero de la zona, estaba esperando ser atendido en la tienda. En la parte de al frente se paró una camioneta sin placa, bajó una persona, cruzó la pista, lo miró (al barbero) y disparó seis veces, subió a una camioneta y se fue, es conocido de la zona", manifestó un vecino.

Autoridades llegaron hasta el lugar de los hechos

Posteriormente al crimen, hasta el lugar de los hechos se apersonaron peritos de la Policía Nacional del Perú (PNP) para dar inicio a las diligencias correspondientes según la ley y de esta forma identificar al autor del hecho así como revelar cuál fue el móvil.

