ATU retira de circulación a cinco buses por involucrados en accidentes de tránsito

22/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) retiró de circulación a cinco buses y cústers involucrados en accidentes de tránsito reportados en cuatro distritos de la capital.

Las investigaciones corresponden a hechos suscitados en los primeros meses del año, donde las unidades causaron lesiones a 30 pasajeros y la muerte de un ciudadano en zonas como Santa Anita y el cono norte.

De los cinco vehículos, tres realizaban el servicio de transporte público sin contar con la autorización respectiva mientras que las otras dos unidades se encontraban habilitadas y tenían sus documentos vigentes como el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y el Certificado de Inspección Técnica Vehicular (CITV). Todas ellas cuentan con multas que superan el medio millón de soles por diversas infracciones cometidas.

Tres de las unidades son los conocidos como "Anconeros"

Dos de estas unidades son las cústeres conocidas como "Anconeros", de placas C1N-738 y A2X-789, que fueron enviadas al depósito desde la comisaría de Santa Luzmila en Comas.

Estos vehículos están involucrados en un accidente ocurrido el 4 de marzo en la Panamericana Norte, cerca al cruce con la avenida Trapiche, donde se registraron al menos 10 heridos.

La unidad de placa C1N-738 acumula multas por S/148 500 (todas por realizar el servicio sin autorización) y tiene 32 años de antigüedad por lo que podría ser incluida en un proceso de chatarreo obligatorio.

El tercer "anconero" trasladado a un depósito de la ATU es la cúster de placa A0B-747, que el 17 de febrero pasado sufrió una volcadura a la altura del óvalo Chancas en Ancón. El accidente dejó tres personas heridas.

Cúster involucrada en un accidente reciente

Asimismo, en la comisaria de Laura Caller del distrito de Los Olivos se encontraba la cúster de placa A3P-789 involucrada en un accidente ocurrido el 13 de marzo en el cruce de las avenidas Naranjal y Universitaria donde aproximadamente 10 personas resultaron heridas.

Este vehículo tiene 39 años de antigüedad por lo que también podría ser chatarreada. Se suma a ello que, durante el siniestro, el conductor identificado como John Irving Gilio Auquipuma manejaba la unidad con la licencia cancelada.



Finalmente, desde la División de Investigación de accidentes de tránsito en el distrito de La Victoria se trasladó al depósito a la combi de placa H1F-453.

La unidad sufrió un despiste y posterior volcadura el pasado 21 de enero causando la muerte de uno de sus pasajeros. El vehículo contaba con todos sus documentos en regla, aunque su conductor no tenía el permiso correspondiente para brindar el servicio.