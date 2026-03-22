Ataque contra 'Los Rojitos': Pericia determina que Junior Huamaní coincide con autor de triple crimen

22/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La pericia del Ministerio Público que se realizó a Junior Huamaní como presunto autor del atentado contra 'Los Rojitos', concluyó que el hombre coincide con las características de quien efectuó los disparos contra la combi dejando tres fallecidos en San Juan de Miraflores.

Sería el autor del crimen

Según un documento al que accedió América Noticias, las conclusiones de la pericia realizada el último viernes 20 de marzo a Junior Wilfredo Huamani Tapia, el hombre sería el autor del triple asesinato tras ataque a 'Los Rojitos'.

"En el proceso de comparación directa e indirecta, es decir imagen a imagen, se encuentran características de correspondencia de la forma y detalle que permiten establecer la identificación forense, entre las imágenes del individuo en cuestión, con propiedades somatotipo facial, corporal y anatomía funcional de (...) Junior Huamaní Tapia, presentan las mismas características que permiten establecer la identificación positiva", dice el documento.

Como se recuerda el procedimiento se realizó al atardecer en la zona donde ocurrió el atentado, la cual permaneció acordonada. Con fuerte presencia policial y bajo la presencia del fiscal, el detenido participó vistiendo prendas similares a las que habría usado el día del ataque, lo que permitió a los peritos observar su contextura, desplazamiento y comportamiento en condiciones controladas.

Durante la pericia, los especialistas no solo se centraron en la identificación del sospechoso, sino también en entender la dinámica del ataque y su posible motivación. A través del análisis de movimientos, postura corporal y reacciones, se intentó determinar si coinciden con el perfil del sujeto que aparece en los videos del atentado.

Pericia

Ataque por presunta extorsión

El crimen ocurrió cuando la combi de "Los Rojitos" circulaba con pasajeros en la avenida Miguel Iglesias en San Juan de Miraflores. En ese momento, un sujeto armado disparó contra la unidad, causando la muerte del chofer y de dos pasajeras.

Las autoridades mantienen como principal hipótesis un ataque vinculado a extorsión en el transporte público, un delito del que son víctimas varias líneas del sector.

Tras el atentado, la rápida acción de la Policía Nacional del Perú permitió la captura del principal sospechoso en un operativo realizado horas después del crimen. Desde entonces, permanece bajo custodia mientras se desarrollan diligencias para consolidar las pruebas en su contra.

Es tras este ataque y en respuesta del pedido de justicia de las familias de las víctimas que las autoridades vienen realizando las diligencias necesarias para determinar la culpabilidad del presunto autor del atentado que dejó sin vida a tres personas.