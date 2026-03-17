17/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo ataque a transportistas dejó un chofer muerto y una cobradora de combi gravemente herida. El hecho ocurrió en plena avenida Argentina, en el Callao, y se suma a la larga lista de trabajadores del transporte que han fallecido en los últimos meses por la ola de extorsiones que azota al país.

Chofer y cobradora quedan heridos en el Callao

Según informó nuestro reportero, Michael Sánchez, el hecho de sangre ocurrió aproximadamente a las 9:50 p. m. de ayer, lunes 16 de marzo, en la cuadra 30 de la avenida Argentina, a la altura del centro comercial Minka, cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta atentaron contra una combi.

El vehículo, que cubría la ruta Lima-Callao, fue atacado a balazos en plena avenida Argentina, generando caos entre los transeúntes. Tras recibir los primeros disparos, la cobradora cayó dentro del vehículo y el chofer perdió el control, chocando contra unas rejas que dividen la pista de la vereda.

Asimismo, se informó que, producto de la balacera, el chofer y la cobradora, identificados como Darío Espinosa y Herley Ayala, quedaron gravemente heridos y fueron trasladados al Hospital Alberto Leonardo Barton para ser atendidos. Sin embargo, horas después se confirmó el fallecimiento del chofer.

Luego del atentado, la Policía implementó el plan cerco con el objetivo de dar con el paradero de los delincuentes; sin embargo, hasta el momento no se ha logrado su captura. Además, se informó que la combi no pertenecía a una empresa formal, sino que se trataría de una unidad pirata que cubría la ruta Callao-Lima y viceversa.

🔴🔵 Callao: conductor muere y cobradora queda grave tras ataque de sicarios a combi en Av. Argentina.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 552 SD - 774 HD

🌐 https://t.co/thokv9fFaL pic.twitter.com/9pQyP4vRNv — Exitosa Noticias (@exitosape) March 17, 2026

Asesinan mototaxista en Carabayllo

El trágico hecho ocurrió en la intersección de la avenida Miraflores con la calle La Cantuta, cuando la víctima, identificada como Julio César Enrique Cárdenas, se encontraba en el frontis de su vivienda, dispuesto a salir a trabajar. En ese momento fue sorprendido por dos sicarios que iban a bordo de una motocicleta.

Según contaron los familiares de la víctima, los delincuentes dispararon contra Julio César sin mediar palabra. Los sicarios habrían realizado hasta cuatro disparos, acabando con la vida del joven de manera instantánea.

Asimismo, los familiares indicaron que el joven no había sido víctima de extorsión directa ni había recibido amenazas. Sin embargo, señalaron que varias empresas de mototaxis de la zona vienen siendo amenazadas por delincuentes que exigen el pago de cupos para permitirles trabajar.

De esta manera, este nuevo atentado evidencia la grave crisis de inseguridad que golpea al sector transporte en el país. Conductores y cobradores trabajan bajo constantes amenazas de extorsionadores, exponiendo sus vidas a diario. Mientras tanto, las autoridades continúan desplegando operativos que, hasta ahora, no han logrado frenar esta creciente ola de violencia.