Terror en Los Olivos: Sujetos disparan contra frontis de local "Fritz Sport" hiriendo de gravedad a vigilante

30/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El estado de emergencia en Lima Norte sigue sin dar los resultados esperados. Esta vez, un vigilante resultó herido de gravedad tras recibir un impacto de bala luego que dos sujetos armados dispararan contra la fachada del local "Fritz Sport" al frente de Mega Plaza en Los Olivos.

Vigilante herido tras balacera en local "Fritz Sport" en Los Olivos

Las cámaras de seguridad del distrito en Lima Norte lograron captar al detalle lo ocurrido la noche de este lunes 29 de junio. Cerca de las 7:30, dos personas aparecieron caminando por el frontis de dicho establecimiento el cual se encontraba con clientes en su interior.

Durante su paso por la cuadra 35 de la avenida Alfredo Mendiola, uno de ellos sacó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones sin reparo alguno. Luego de ello, ambos atacantes emprendieron una veloz huida a pie mientras que testigos intentaban ponerse a buen recaudo.

Lamentablemente, uno de los proyectiles impactó en el abdomen de uno de los vigilantes identificado como Micky Randy Pulido Rupay. Sus compañeros de trabajo intentaron auxiliarlo y luego fue llevado de emergencia a la clínica Jesús del Norte donde actualmente lucha por su vida.

Es importante precisar que este es el segundo ataque armado en una semana hacia uno de los locales del empresario Fritz Durán Falcón, más conocido como Tío Fritz. El anterior atentado se dio en el local de la avenida Miguel Grau donde un trabajador también resultó herido tras recibir un proyectil en el brazo derecho.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | Segundo ataque armado contra la tienda deportiva "Fritz Sport" en menos de una semana. El atentado ocurrió en el distrito de Los Olivos y dejó a un vigilante herido. La víctima fue trasladada al centro de salud más cercano.



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Vecinos de Los Olivos exigen seguridad

Agentes de la Policía Nacional del Perú de la comisaría de Sol de Oro acudieron a atender la emergencia cercando el local e iniciar con las investigaciones de rigor. A su vez, peritos de criminalística encontraron un total de cuatro casquillos de bala los cuales serán claves para esclarecer el hecho.

Los efectivos no descartan que se trate de un nuevo caso de extorsión ya que anteriormente el 'Tío Fritz' denunció recibir amenazas por parte de bandas criminales. En esa misma línea, vecinos del distrito exigieron a las autoridades acciones inmediatas para frenar esta ola de violencia en la capital.

"Pediría a todas las autoridades que tomen bastante atención al cono norte en general: San Martín de Porres, Los Olivos, Comas, Carabayllo, Puente Piedra porque tiene zonas bastantes comerciales. Nosotros pagamos nuestros tributos y merecemos una seguridad ciudadana por lo menos para poder caminar dentro de nuestros predios y no es justo que tenga que estar ocultándome para caminar", indicó una ciudadana a nuestro medio.

En resumen, un vigilante resultó herido luego que sujetos dispararan contra el local de "Fritz Sport" en Los Olivos.