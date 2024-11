¡Tierra de nadie! DOS ASESINATOS en menos de 24 horas por presunto cobro de cupos en Ventanilla

La inseguridad en Lima y gran parte del Perú parece de nunca acabar y esta vez dos asesinatos más se registraron en Ventanilla en menos de 24 horas. Ambos fallecimientos se habrían dado tras negarse al pago de cupos por parte de extorsionadores que operan en la zona.

Como se recuerda, este flagelo ha sido el principal motivo de las muertes en casi todo el país por lo que la ciudadanía ha exigido en más de una oportunidad que el gobierno de Dina Boluarte tome cartas en el asunto y pueda darle solución.

Joseph Antony Carhuas de la Cruz y Javier Soto Pomacarhua de 20 y 19 años respectivamente, son las identidades de las víctimas de los delincuentes que llegaron a bordo de una moto lineal y les dispararon a matar en más de tres ocasiones. El primero deja 3 hijos en la orfandad, mientras que el segundo acababa de convertirse en padre por lo que su bebe de solo cuatro meses crecerá sin una figura paterna.

Por ello, Exitosa llegó hasta el asentamiento humano Mi Perú donde ocurrieron estos trágicos asesinatos para poder conversar con los vecinos que se encuentran muy consternados y preocupados por la situación vivida.

Dos de ellos pidieron inmediata intervención de la Policía Nacional del Perú para incrementar las medidas de seguridad impuestas por el estado de emergencia. Otro aseguró que es necesaria otra marcha multitudinaria para que el Ejecutivo sienta la indignación de la población en general.

"Yo pienso que debemos de hacer una marcha de nuevo, pero todos deben apoyar. Lamentablemente salimos a apoyar unos cuantos, pero el resto no apoya. Cuando hay cualquier accidente que pasa, viene la Municipalidad, apoyan, pero de parte de los ministros y la presidenta no hace nada. Salimos a marchar, pero esto no acaba", precisó ante nuestras cámaras.