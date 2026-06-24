Caso 'Ecoteva': PJ deja a Alejandro Toledo y otros sin cuatro inmuebles y una cuenta bancaria

24/06/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial (PJ) declaró fundada la demanda que dispone transferir cuatro inmuebles y una cuenta bancaria registradas a nombre del expresidente Alejandro Toledo, Eliane Karp y Eva Rose Fernenbug, a favor del Estado.

En medio del proceso judicial que afronta desde el penal de Barbadillo, el exjefe de Estado entre 2001 y 2006 reveló que recibió un total de 45 millones de dólares en sobornos por parte de Odebrecht y que tiene identificado a quien ha realizado el "origen, ruta y el destino final" del monto, siendo este el banquero suizo Urs Fidel Frick.

Propiedades estarán a cargo del Pronabi tras sentencia firme

La disposición del Segundo Juzgado Permanente Especializado en Extinción de Dominio de Lima corresponde al emblemático caso 'Ecoteva', por el cual Toledo Manrique fue condenado a 13 años y cuatro meses de pena privativa de libertad, en septiembre del 2025.

En ese sentido, el fallo judicial aplica a lo solicitado por el Ministerio Público cuando requirió la incautación de las casas de Las Casuarinas, Camacho, Punta Sal (Tumbes) y las unidades inmobiliarias ubicadas en la Torre Omega, Surco.

Así como y el decomiso de las cuentas bancarias de los procesados, siendo esta, el activo financiero en el Banco de Crédito del Perú (BCP). La Sala determinó que cuando quede firme la sentencia, el Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi) asumirá la administración, custodia, saneamiento, registro, conservación y disposición de los bienes.

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Alejandro Toledo: Corrupción al más alto nivel en el Estado

El también exlíder de Perú Posible, Alejandro Toledo, recibió su primera condena en octubre de 2024, cuando recibió 20 años y seis meses de cárcel por los delitos de colusión y lavado de activos por el caso 'Carretera Interoceánica Sur, tramos 2 y 3', tras ser extraditado desde los Estados Unidos.

Asimismo, su segunda condena fue emitida el 3 de septiembre del 2025. El Poder Judicial le impuso 13 años y cuatro meses de prisión por el delito de lavado de activos, por el caso 'Ecoteva'.

Del mismo modo, podría recibir una tercera condena por el caso 'Tramo 4 de la Carretera Interoceánica Sur'. De acuerdo con lo estimado por la Fiscalía, el expresidente podría recibir una sentencia condenatoria que podría llegar hasta los 24 años y ocho meses por los presuntos delitos de colusión y lavado de activos.

La situación legal de Alejandro Toledo no tiene cuando acabar, en medio del deteriorado problema de salud que aqueja desde el año pasado.